Grundschule Eisernstein jubelt über Sieg beim S-Cup

Lüttringhauser holen Stadtmeistertitel bei den Grundschulen.

Remscheid. Als die Schüler der GGS Eisernstein am Montagmorgen vor dem Unterricht wie gewohnt vom Schulhof in die Klassen gerufen wurden, genoss die Fußball-AG der OGS einen Extraauftritt. Unter Abspielen der UEFA-Hymne über die Schullautsprecher wurden die Helden von Neuenkamp ins Gebäude geleitet. Am Samstag hatten die Lüttringhauser zum ersten Mal den Fußball-S-Cup für Grundschulen gewonnen.

Mit einem 3:0 über die Daniel-Schürmann-Schule im Finale gelang dem Team der beiden OGS-Mitarbeiter Max Mittelbach und André Thiele sowie dem begleitenden Lehrer Kersten Hensch ein deutlicher Erfolg, der sich in den zumeist engen Spielen der Vorrunde und einem äußerst knappen 3:1 im Siebenmeterschießen (0:0 nach regulärer Spielzeit) gegen die KGS Franziskus, Standort Lennep, im Semifinale nicht abgezeichnet hatte.

Markus Dobke (Sportamt) und Peter Hardebeck (Sparkassen-Vorstand) übergaben den glücklichen Gewinnern einen Siegerpokal, zusätzlich den Wanderpokal sowie Goldmedaillen für jeden Aktiven. In der sehr gut gefüllten Halle Neuenkamp sahen die Besucher spannende 15 Partien (je 2 x 7 Minuten), in denen niemand durchmarschierte. „Es gab keine Schule, die alle Spiele gewann, aber auch keine, die alle verlor“, stellte Markus Dobke fest. So wurde die GGS Kremenholl nach zwei torlosen Unentschieden und einem 0:1 mit nur einem kassierten Treffer Achter und Letzter. Siebter wurde Hasten, Sechster die Adolf-Clarenbach, Fünfter Hackenberg, Siepen und Franziskus teilten sich Platz 3. Im anderen Halbfinale hatte Daniel-Schürmann Siepen mit 2:0 besiegt.

Die Stimmung in der Endrunde war riesig. Einen Wermutstropfen gab es aber. Sowohl am Spielfeldrand, auf der Tribüne wie bei den Dritt- und Viertklässlern auf dem Feld ging es Samstag bisweilen hitzig und aggressiv zu. Dies sprach Organisator Markus Dobke bei der Siegerehrung an. „Ich habe den Kindern gesagt, dass sie sich das Fußballerische von ihren Helden abgucken sollen, aber unangenehme Begleiterscheinungen wie Theatralik und Härte im Spiel sowie Kritisieren von Schiedsrichterentscheidungen gehören nicht auf das Feld, schon gar nicht im Schulsport“, meinte Dobke in der Hoffnung, dass es beim 20. S-Cup wieder ruhiger zugeht.