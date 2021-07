Grund lädt zur Sause am Vatertag ein

Christi Himmelfahrt

+ © Roland Keusch Vatertagstrubel in Grund: Mit Bollerwagen und viel Alkohol macht sich das männliche Geschlecht einen feucht-fröhlichen Tag. © Roland Keusch

Restaurantinhaber organisiert traditionelles Treffen an Christi Himmelfahrt. Nach dem Frühschoppen geht´s mit Bollerwagen auf Tour.

Von Bernd Büllesbach

Das Vatertags-Spektakel in Grund findet zum 11. Mal statt. Der Frühschoppen mit Traditionscharakter entwickelt sich zu der Anlaufstelle an Christi Himmelfahrt. Zahlreiche Wander- und Radlergruppen gucken den Grund als Ziel für ihre Tour aus.

Der Vatertag gehört zu den beliebtesten Feiertagen bei den Männern. Nicht nur unter Vater und Sohn wird er gefeiert, auch unter Vater und Vater, Mutter und Tochter. Denn dies soll ein Tag werden, wie ihn keiner so schnell vergessen soll. Zur Schaffung der Voraussetzungen hat Veranstalter Christian Jablonski einen wesentlichen Anteil. Der Inhaber vom Restaurant „Der Grund“ erwartet an diesem Tag bei sommerlicher Wetterprognose etwa 1500 Besucher.

Straßen rund um Grund sind für das Fest gesperrt

„Es ist Tradition, dass die Straßen für das Vatertagsfest rund um den Grund gesperrt sind, damit eine ausreichend große verkehrsfreie Fläche zur Verfügung steht“, erklärt Jablonski routiniert. „Zum ersten Mal in diesem Jahr schafft allerdings nun eine mobile Absperrung für zusätzliche Sicherheit“, betont Jablonski den Sicherheitsaspekt. Nach einer Tour durch die umliegenden Wälder erwartet der Veranstalter Jablonski die ersten „feierwütigen“ jüngeren und jung gebliebenen Männer oder Familien mit originell gestalteten Bollerwagen ab etwa 13 Uhr auf dem Gelände.

Die Feier-Gruppen sind zumeist Freunde, Firmenabteilungen, Vereine oder Kegelclubs und stammen aus Remscheid, Cronenberg und Ronsdorf. Es verbindet sie die Neigung zur „Gerstensaftkaltschale“ oder zu etwas „Hochprozentigem“. Damit der Alkoholgenuss die Teilnehmer nach Ankunft nicht vorzeitig „übermannt“, muss eine Grundlage gebildet werden. Hierzu hat der Veranstalter Bratwürste, Nackensteaks mit Saucen und Pommes im Angebot.

Eingeheizt wird den Besuchern von der Remscheider Rockband „Privacy“, die aus einem riesigen Repertoire an Coversongs und Eigenkompositionen schöpft. In den Pausen sorgt ein Discjockey für weitere gute Stimmung. Das Liedgut ist auf diesen Tag abgestimmt. Ein Höhepunkt ist immer der „Bollerwagen-Contest“. Manche abenteuerliche und phantasievolle Konstruktion nach dem Prinzip „Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht“ wird von dem Publikum heftig kommentiert, per „Applausometer“ ausgewählt und am Ende wird es einen Sieger bei dem Wettbewerb geben.

Eines vereint die teilnehmenden Gruppen mit ihren Bollerwagen. Platz für eine Kiste oder ein Fässchen Bier haben sie allemal. Und damit nicht eine plötzliche „Vakanz“ auf dem Bollerwagen entsteht, hat der Gastronom Jablonski noch einige Preise ausgelobt, die zur Aufstockung dienen.

Als erster Preis winken mehrere Fässchen Bier

„Der erste Preis sind drei bis vier Fässchen Bier und auch der vierte und fünfte Platz werden belohnt“, verspricht der Veranstalter. Das Ergebnis wird dann natürlich ausführlich diskutiert und thematisiert, bevor etwa um 16 Uhr die Frauen und Kinder zu den Feiernden stoßen. So wird aus dem Vatertag eine großes Fest für die ganze Familie.

VATERTAGS-EREIGNIS HINTERGRUND Vatertag wird an Christi Himmelfahrt gefeiert. Ursprünglich diente der Vatertag in Deutschland als Einführung der Jüngeren in die Sitten und Gebräuche der „Männlichkeit“. Aber es geht um mehr: das Zusammensein. Die heutige Form des „Vatertagfeierns“ kam Ende des 19. Jahrhunderts in Berlin und Umgebung auf und erfreut sich seitdem bei Männern Beliebtheit. Die Teilnehmer machen dabei meist eine Wanderung oder eine gemeinsame Ausfahrt, bei der oft viel Alkohol konsumiert wird. EINTRITT Der Eintritt zu dem Ereignis im Restaurant „Der Grund“ ist kostenlos, lediglich ein Mindestverzehr von fünf Euro wird erhoben.

Auch das Angebot an Speisen und Getränken findet modifiziert Anwendung. Für Beschäftigung und Stimmung für die Kinder sorgt eine große Hüpfburg. Wenn gegen 21 Uhr die Lichter ausgehen, ist das für einen ausgedehnten Frühschoppen sicherlich spät genug. Zumal viele Freitag zur Arbeit müssen.