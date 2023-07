Grüne Damen freuen sich auf Unterstützung

Team hilft bei Sana und übernimmt vielfältige Aufgaben: vom Besuchsdienst bis zur Kleiderkammer.

Von Frank Michalczak

Remscheid. Sie leisten im Sana-Klinikum Beistand. Sie begleiten Patienten vom Empfang in die Fachabteilungen, bringen Lektüre ans Krankenbett und holen Kleidung herbei, wenn es nötig ist. All das zählt zu den Aufgaben eines Helferteams aus 16 Grünen Damen und drei Herren, die im Haus an der Burger Straße im Einsatz sind. „Wir waren aber schon mal mehr. Wer mitmachen möchte, kann sich gerne melden“, berichtet Leiterin Martina Holthaus.

Seit 15 Jahren koordiniert sie die Arbeit der Ehrenamtlichen. Interessierte sollten vor allem zwei Eigenschaften mitbringen: „Einfühlungsvermögen und Offenheit“, sagt die 63-Jährige mit Blick darauf, was die Helferinnen und Helfer im Alltag erwartet. Dabei werden sie nicht allein gelassen. Wer mitmachen möchte, wird behutsam an die Aufgabe herangeführt. „Zunächst zeige ich ihnen das Haus, und dann gehen wir erst einmal zu zweit in die Krankenzimmer“, sagt die Leiterin. Mehrmals im Jahr finden zudem Seminare statt, bei denen die Seelsorgerinnen Sibylle Karrer und Annette Stoll vermitteln, was die Ehrenamtler bei den zuweilen schwierigen Gesprächen am Krankenbett beachten sollten. „Wir sind dazu da, um zuzuhören“, sagt die Leiterin. Eigene Lebensweisheiten oder den persönlichen Glauben ins Spiel zu bringen, komme nicht infrage: „Der andere Mensch steht im Mittelpunkt“, fügt Martina Holthaus hinzu, die unter anderem Helma Pilz bei Sana an ihrer Seite weiß.

So können die Grünen Damen Patienten helfen

Die 76-Jährige hat schon in mancher akuten Problemlage geholfen. Es fehle den Patienten oft das Nötigste, wenn sie in die Klinik kommen. „Nach einem Unfall musste kürzlich die Hose einer jungen Frau von den Ärzten zerschnitten werden. Das kommt immer wieder vor.“ In Fällen wie diesen sei es ein Segen, dass die Grünen Damen auf eine Kleiderkammer zurückgreifen können. Die Textilien bezieht das Team aus dem Lenneper Kleiderladen. „Wir arbeiten mit dem Kinderschutzbund zusammen, der das Geschäft betreibt“, berichtet Helma Pilz. Mit ihren Mitstreiterinnen hält sie auch Hygieneartikel in der Kammer bereit, um sie bei Bedarf anbieten zu können. Und das komme häufig vor, die Not sei bei vielen Menschen groß.

Ganz pragmatisch Hilfe zu leisten, sei eine erfüllende Aufgabe, sagt Martina Holthaus. „Wichtig ist, dass man sich auf den Einsatz freut. Wir alle machen das ja freiwillig.“ Und so können sich Interessierte eine Aufgabe nach ihrer Neigung aussuchen: Die eine hat Freude daran, Menschen beim Besuchsdienst am Krankenbett ein Gespräch anzubieten. Der andere steht gerne am Empfang, um Patienten und Angehörige durch die Klinik zu lotsen. Infrage kommen aber auch andere Serviceleistungen: Unter anderem ist das Team mit dem Kaffeewagen mehrmals in der Woche unterwegs und reicht auf Wunsch ein Warmegetränk. Und neben der Kleiderkammer kümmern sich Helferinnen auch um eine Bücherei. Wer möchte, kann an der rollenden Bibliothek Romane, Sachbücher und Co. ausleihen. „Ende des Jahres scheidet da eine sehr engagierte Mitarbeiterin aus Altersgründen aus“, bedauert Martina Holthaus.

Grundsätzlich endet der Einsatz mit dem 80. Geburtstag – auch wenn sich die Ehrenamtlichen noch fit fühlen. Die Arbeit sei auch körperlich anspruchsvoll, angesichts der weiten Wege, die bei Sana von den Ehrenamtlichen zurückgelegt werden. Aber diese lohnen sich: Sie führen zu Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind. Und sie entlasten das Personal, das kaum Zeit für ein persönliches Gespräch hat. „Die Arbeit der Grünen Damen ist unschätzbar viel Wert“, betont Klinik-Sprecher Henrik Wintermann. „Und die Freude, dass wir nach der Corona-Pandemie wieder zurückkehren konnten, war bei allen groß“, bestätigt Helma Pilz mit Blick auf düstere Tage der Kontaktverbote.

Kontakt

Wer Interesse hat, mitzumachen, kann sich bei Sana melden: Tel 02191-130. Zudem bietet eine Gruppe der Grünen Damen Gespräche auf der Plauderbank an – bei gutem Wetter im Lenneper Hardtpark sowie parallel und wetterunabhängig in der Stadtteilbücherei, Berliner Straße 9, freitags 14.30 bis 16.30 Uhr.



Lesen Sie auch: Ein Ausflug auf den Remscheider Wochenmarkt