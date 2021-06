Kommentar zum Gewerbegebiet: Großprojekte haben Folgen

Standpunkt von Frank Michalczak

Die Stadt Remscheid muss Gewerbeflächen erschließen, um Arbeitsplätze zu halten und Betriebe zu binden, meint Frank Michalczak.

Wird es alle Remscheider tief bewegen, dass in Bergisch Born Gewerbegebiete entstehen sollen? Das dürfte zweifelhaft sein. Denn wie üblich geht es bei Großprojekten wie diesen vor allem um die persönliche Betroffenheit der Menschen, die mit den Veränderungen vor ihrer Haustür leben müssen. Die Bergisch Borner weisen zu Recht darauf hin, dass bereits jetzt die Verkehrsbelastung auf der Bundesstraße 51 groß ist. Was soll aber erst sein, wenn sich zahlreiche Unternehmen am Gleisdreieck und später auf den Erdbeerfeldern ansiedeln? Andererseits: Die Stadt Remscheid muss Gewerbeflächen erschließen, um Arbeitsplätze zu halten und Betriebe zu binden.

Die Ortspolitiker müssen vor diesem Hintergrund eine Lösung finden, die allen gerecht wird – den Bergisch Bornern, die mit noch mehr Straßenverkehr rechnen, und den Interessen der gesamten Stadt. Das aber wird nicht einfach sein.

