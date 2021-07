Großer Andrang auf die kulinarischen Genüsse im Stadtpark

Park-Food-Festival

+ © Michael Schütz Markus Kärst beim Park-Food-Festival. © Michael Schütz

Gastronom Markus Kärst, Vorsitzender des Hotel- und Gaststättenverbandes in Remscheid, hat ein anderes Wochenende gewählt als bei der Premiere im vergangenen Jahr.

Er darf sich aber mehr als glücklich schätzen, dass auch für das inzwischen dritte Park-Food-Festival im Stadtpark gutes Wetter vorhergesagt ist. Abends – das zeigte die Eröffnung am Freitag – dürften die Zapfhähne ohne Unterbrechung offen sein und die Schlangen an den Street-Foot-Ständen noch länger. Die Schätzung lag bei 35.000 Besuchern.

+ Diesmal könnte das Festival die 40.000-Besucher-Marke knacken. Foto: Michael Schütz © Michael Schütz

Wie es aussieht, könnten es diesmal 40.000 werden. Am Samstag zwischen 12 und 22 Uhr sowie am Sonntag zwischen 12 und 19 Uhr laufen die Pfannen und Kochtöpfe heiß. Am Samstagabend gibt es gegen 21.30 Uhr noch ein großes Feuerwerk. s.n.