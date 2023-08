Große Konzerte, stagnierender Zuspruch

Jahresversammlung der Orchesterfreunde.

Von Sabine Naber

Remscheid. Gleich zu Beginn der Mitgliederversammlung der Remscheider Orchesterfreunde in den Proberäumen der Bergischen Symphoniker Am Bruch erinnerte Vorsitzender Harald Lux seine Mitstreiter zunächst einmal an die wichtigste Aufgabe des Vereins: „Helfen Sie uns. Die Mitgliederzahl stagniert. Wir brauchen neue Mitglieder und Menschen, die Musiker-Patenschaften übernehmen.“

Nach der musikalischen Begrüßung durch die Musiker bedankte sich Geschäftsführer Stefan Schreiner im Namen der Bergischen Symphoniker für die große Unterstützung durch die Orchesterfreunde: „Sie haben die Idee der Patenschaften schon vor Jahren verwirklicht. Aber nicht nur durch diesen finanziellen Aspekt, sondern auch durch Ihr gesellschaftliches Engagement, fühlen wir uns verpflichtet, uns einzubringen.“

Bis auf eine halbe Tutti-Stelle bei den Geigen seien alle Plätze im Orchester besetzt. Jetzt habe man ein neues Projekt in Angriff genommen, versuche verstärkt, Abonnenten und Konzertbesucher für beide Theater zu bekommen.

Im Bereich Jugendarbeit ist eine Zusammenarbeit mit der Musikschule geplant. Man werde das Gespräch mit der neuen Leiterin Wera Vis suchen. „In der vergangenen Saison sind 270 Freikarten für Jugendliche vergeben worden. Wir sollten diesen Bereich – das Alter ist von 21 auf 27 Jahre erweitert worden – intensiver bewerben“, machte Lux deutlich.

Wie ist die finanzielle Lagebei den Orchesterfreunden?

Dass der Förderverein auf einer soliden finanziellen Basis steht, das machte Schatzmeister Dr. Jörg Bauer deutlich. Lust auf die neue Spielzeit, die für die Bergischen Symphoniker in Remscheid am kommenden Mittwoch mit dem 1. Philharmonischen Konzert im Teo Otto Theater beginnt, machte Generalmusikdirektor Daniel Huppert. Er betonte Huppert die große Bandbreite, die unterschiedlichen Stilistiken, die vorkommen werden. Und hob auch das achte Konzert hervor, bei dem eine Symphonie von Beethoven gespielt wird und der Chor der Symphoniker sowie einige Kantoreien dabei sein werden.

Neben den Familienkonzerten – beispielsweise das Karnevalskonzert unter der Überschrift „Was für ein Zirkus“ – wird auch die Reihe „On Fire“ fortgesetzt. Im Oktober wird Solingens Ausnahmekünstler DJ Topic dabei sein. Man sei schon gespannt, wie wohl Hits wie „Breaking me“ oder „Your Love“ im symphonischen Gewand klingen werden.

„Im Dezember bieten wir ein Wunschkonzert mit großen Hits an und im Mai wird es beim Filmmusikkonzert ,Go West’ heißen“, sagte Oboist Christian Leschowski, dem man die Vorfreude auf diese besonderen Konzerte ansah.