Große Investition: Dirostahl zieht sein Lager um

Remscheid. Mit dem Umzug von Ringen, Zapfen, Wellen und anderen Tonnen schweren Bauteilen für Windkraftanlagen startete die Schmiede am Freitag in einen umfangreichen Modernisierungsprozess, der sich in den nächsten drei bis fünf Jahren fortsetzen soll. „Wir stärken damit den Standort Lüttringhausen“, erklärt Markus Lüke (Foto), mit Dr. Roman Diederichs Geschäftsführer des 1912 gegründeten Unternehmens in Lüttringhausen.