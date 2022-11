Grippe und Co: Die Praxen in Remscheid sind voll

Die Grippe- und Erkältungswelle rollt.

Remscheid. 192 Patientinnen und Patienten wurden am Montag bis 13 Uhr in der Praxis Ringelstraße in Lennep vorstellig. „Wir haben es derzeit mit vielen verschiedenen Erregern zu tun“, berichtet Inhaberin Dr. Bettina Stiel-Reifenrath, die zugleich Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung in Remscheid ist: „Von Rhinoviren bis Magen-Darm ist alles dabei.“

In anderen Praxen sieht es nicht anders aus. Auch viele Kinder sind betroffen, in Kindergärten und Schulen lichten sich die Reihen. Die Mediziner führen das auch auf die Corona-Maßnahmen beziehungsweise deren allmählichen Wegfall zurück. Lange Zeit sind viele Kinder nicht mit Viren in Kontakt gekommen, die sonst viel stärker in der Bevölkerung zirkulieren. Bettina Stiel-Reifenrath rät Eltern weiterhin dazu, sich selbst und auch ihre Kinder bei einer Erkrankung zu separieren. Nicht nur Corona ließe sich auf diese Weise eindämmen, sondern auch jede andere Infektion. -ric-