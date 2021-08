Grill-Welt soll Tor nach Lennep werden

Projekt

Viel Glas und das Schwarz des bergischen Schiefers prägen den Entwurf des hochmodernen Gebäudes. Beim roten Zylinder handelt es sich um den Aufzug.

10-Millionen-Projekt: Zwei Remscheider planen Fachmarkt mit Erlebnisfaktor an der Ringstraße.

Von Tristan Krämer

Zwei Remscheider haben in Lennep Großes vor: Arndt Krienen und Frederik Kappenstein wollen auf dem derzeit brachliegenden Gelände der der ehemaligen Straßenmeisterei an der Ringstraße/Ecke Lüttringhauser Straße einen Grillfachhandel mit Gastronomie und Eventfläche sowie Wohnbebauung errichten. Investitionsvolumen: mehr als 10 Millionen Euro.

„Wir wollen etwas für Lennep, Remscheid, aber auch die Region tun“, erklärt Arndt Krienen, der wie Kappenstein selbst in Lennep geboren wurde. Herzstück des Projekts ist die „Grillardor Erlebniswelt“. Ardor kommt aus dem Lateinischen und kann sowohl Leidenschaft als auch Glut bedeuten. „Wir sind leidenschaftliche Griller, aber auch leidenschaftliche Immobilienexperten“, sagt Krienen. Der 52-jährige Jurist war jahrelang Vorstand der Remscheider Westgrund AG. Bis Ende 2017 war Krienen Vorstandsvorsitzender der im S-Dax börsennotierten Adler Real Estate AG, eines Berliner Immobilienunternehmens.

Entscheidung fällt im Hauptausschuss im Januar

Das Konzept von „Grillardor“ sei deutschlandweit einzigartig, betonen Krienen und Kappenstein. „Wir wollen nicht irgendein Geschäft sein. Wir wollen Einkaufen mit Erlebnis verbinden“, beschreibt Frederik Kappenstein. Der 29-Jährige wird zukünftig die Geschäfte bei „Grillardor“ führen. Zuletzt war er im Bereich Digitalisierung in der Immobilienbranche tätig. Viele Remscheider kennen ihn zudem als Betreiber der Gaststätte „Zum Kirchenwirt“ in der Lenneper Altstadt.

+ Bis Mitte der 1990er wurde das Grundstück als Straßenmeisterei genutzt. 1993 kaufte es die Stadt dem Landesbetrieb Straßen ab. © Roland Keusch

Auf rund 2200 m² Nutzfläche in dem auch optisch hochmodernen Gebäude spiegelt sich das Konzept aus Einzelhandel, Gastronomie und Veranstaltungsräumen wider. Im Fachmarkt auf knapp 800 m² Fläche soll es alles geben, was das Griller-Herz begehrt: unter anderem Kohle-, Gas-, Elektro- und Pelletgrills sowie Smoker und Räucheröfen bekannter Grillmarken. Dazu Zubehör wie Grillwerkzeug, Roste, Messer oder Handschuhe sowie Fleischwaren, Saucen und Co.

Zweite Säule von „Grillardor“ ist die „Eating Area“. Die Bistro-ähnliche Gastronomie soll während der Öffnungszeiten des Fachmarkts auf rund 150 m² – plus einem Außenbereich von rund 100 m² – zu Frühstück, Lunch und Kaffeemahlzeiten einladen. Auch hier, egal zu welcher Tageszeit, liegt der Schwerpunkt auf Grillgerichten. „Selbst eine bergische Waffel vom Grill wird es geben“, macht Kappenstein Appetit. Zudem sollen in einer „Grillschule“ unterschiedliche Grillseminare stattfinden.

+ Harald Windgassen (Architekt), Arndt Krienen (Leiter Investorenteam) und Frederik Kappenstein (Geschäftsführer) planen Großes für Lennep. © Tristan Krämer

Dabei setzen die Investoren auf Regionalität, wie sie betonen: Die Lebensmittel sollen von örtlichen Metzgereien und Gemüsehändlern kommen. „Wir sind außerdem gerade dabei, mit dem Remscheider Bräu, ein Grillbier zu entwickeln“, beschreibt Kappenstein. Und im Fachmarkt wird es neben Schneidwaren aus Solingen eine Eigenmarke von „Grillardor“ geben. „Wir befinden uns in Gesprächen mit Remscheider Unternehmen, die die Produkte fertigen könnten“, erklärt Kappenstein.

Abgerundet wird das Angebot durch eine bis zu 380 m² große Veranstaltungsfläche. „Hier können Hausmessen und Ausstellungen örtlicher Unternehmen stattfinden“, schwebt den Investoren vor.

Architektonischer Clou ist der teilweise überdachte Innenhof. „Er kann variabel möbliert und je nach Anlass angepasst werden“, sagt Harald Windgassen. Der verantwortliche Architekt hat viel Wert auf anwohnerfreundliche Pläne gelegt. Von den 80 Besucherparkplätzen befinden sich 70 unterhalb des in einem Plateau errichteten Gebäude. „Das schluckt viel Verkehrslärm“, so Windgassen. Die Gastrobereiche liegen ebenfalls, abgewandt zur Wohnbebauung, innerhalb des Gebäudes. Und durch moderne Technik werde auch der zu befürchtende Grillgeruch eliminiert.

WOHNBEBAUUNG HÄUSER Auf dem oberen Plateau des Grundstücks sind zwei zweigeschossige Wohngebäude mit rund 1.500 m² Wohnfläche in 16 bis 20 Wohneinheiten geplant. Das bestehende Wohnhaus zur Lüttringhauser Straße bleibt erhalten. Investitionsvolumen: rund 4,5 Millionen Euro.

Viel dürfte dem Projekt nicht im Wege stehen. In der Stadtverwaltung ist man von den Plänen jedenfalls begeistert. „Wir finden es cool, weil das Gesamtpaket stimmt: Konzept, Standort, Architektur“, sagt Baudezernent Peter Heinze. Ob es tatsächlich grünes Licht gibt und das derzeit städtische 7760 m² große Grundstück an das Investorenteam – hinter Krienen und Kappenstein stehen weitere Geldgeber, zudem wird das Projekt durch Fremdkapital von Banken finanziert – verkauft wird, entscheidet aber die Politik.

Am Mittwoch wurden die Pläne erstmals in der Bezirksvertretung Lennep vorgestellt. Eine Entscheidung soll am 15. Januar 2019 im Bauausschuss fallen. Ist die positiv, könnten im kommenden Frühjahr/Sommer die Bagger rollen. „Zur Fußball-EM 2020 wollen wir eröffnen“, gibt Arndt Krienen das Ziel aus.