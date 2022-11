Greenpeace Remscheid sucht noch Mitstreiter

Klimaschutz

+ © Michael Schütz Die Remscheider Greenpeace-Gruppe befreite schon mehrmals das Wupperufer vom Unrat (Archivfoto). © Michael Schütz

Gruppe trifft sich in der Erlebbar zum Austausch.

Remscheid. -mw- Wer steckt hinter der Greenpeace-Gruppe Remscheid und was macht sie? Um diese Fragen geht es bei einem Treffen am Dienstag, 22. November, um 19 Uhr in der Erlebbar, Hindenburgstraße 8. Wer mitmachen und sich für den Umwelt und Klimaschutz einsetzen möchte, erhält hier Informationen.

Greenpeace Remscheid wurde nach Angaben der Vereinigung erst 2020 gegründet. Die multikulturelle Gruppe umfasst demnach rund 20 Menschen aller Altersstufen, die sich ehrenamtlich engagieren.