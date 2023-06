Gratiskurse für Ehrenamtliche

Bürger-Kolleg startet wieder.

Von Melissa Wienzek

Remscheid. Sie sind bei den Grünen Damen im Sana-Klinikum, beim Kinderschutzbund, im Sportverein oder in der Integrationsarbeit: Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler bilden das Rückgrat der Stadtgesellschaft. „Ohne sie sähe es dunkel aus“, sagt Kathrin Gilberg, Vorstandsvorsitzende der Bürgerstiftung Remscheid. Diese versteht sich als Plattform für freiwilliges Engagement. „Daher sind Ehrenamtskurse auch so wichtig.“

Und genau die starten nun wieder. Um das ehrenamtliche Engagement zu ehren und zu fördern, gibt es seit 2017 das Bürger-Kolleg Remscheid. Dahinter stehen die Bürgerstiftung Remscheid, die das Projekt mit rund 4000 Euro im Jahr finanziert, sowie die VHS. Für die Teilnehmenden sind die Kurse gratis. Auch Getränke und Snacks werden gestellt. Wir geben einen Überblick.

Die Kurse: Los geht es mit dem Onlineseminar „Social Media Marketing für Einsteiger/-innen“ am 12. und 13. Juli, je 18 bis 21 Uhr. „Sitzungen und Besprechungen effektiv gestalten und moderieren“ heißt es am 12. August, 10 bis 15 Uhr, in der VHS an der Elberfelder Straße. Um Webseitengestaltung für Organisationen und Vereine geht es vom 7. bis 28. September bei der VHS. Einen Überblick über mögliche Tätigkeitsfelder geben Jutta Velte, Barbara Schulz und Ralf Noll am 27. September, 18 bis 19.30 Uhr, in der Zentralbibliothek. Am 20. Oktober folgt dort der Renner unter den Kursen: das Grundlagenseminar für angehende Vorlesepaten. Philipp Opfermann von der Verbraucherzentrale NRW gibt am 15. November, 18 bis 19.30 Uhr, in der Zentralbibliothek Tipps zum Versicherungsschutz im Ehrenamt. „Erste Hilfe leisten“ beim DRK an der Alleestraße steht am 25. November an. Der letzte Kurs ist am 9. Dezember, 11 bis 18 Uhr, in den Allee-Arkaden: „Widerstandskraft stärken – Resilienz im Ehrenamt“. „Ein sehr großes Thema“, wie Nicole Grüdl-Jakobs, Leierin des Kommunalen Bildungszentrums, sagt.

Anmeldung zu den Kursen per E-Mailoder online: volkshochschule@remscheid.de

www.vhs.remscheid.de

Ideen gefragt: Welche Kurse soll das Bürger-Kolleg anbieten? Nicole Grüdl-Jakobs, Leiterin des Kommunalen Bildungszentrums, freut sich über Anregungen per E-Mail: nicole.gruedl-jakobs@remscheid.de

Das Bürger-Kolleg Remscheid: Die Einrichtung gibt es seit 2017. Seitdem gab es mehr als 50 Fortbildungen, zu Höchstzeiten zählte es 120 Teilnehmende, während Corona 60, nun befindet man sich wieder im Aufwärtstrend in Richtung 100. 2024 soll es eine gemeinsame große Veranstaltung mit der Ehrenamtsakademie Oberberg geben.

Wo das Geld herkommt: Das kostenfreie Kursprogramm ist nur möglich, weil Zahnärzte Zahngold sammeln. Das Prinzip der Aktion „ZIRS – Zahnärzteinitiative Remscheid“: Die Bürgerstiftung, die selbst ehrenamtlich arbeitet, stellt bei Zahnärzten Boxen auf, die alle neun Monate geleert werden. Der Inhalt wird verkauft – Zahngold, Edelmetalle. Das Geld fließt nahezu vollumfänglich in Remscheider Projekte.