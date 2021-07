Glüder als Alternative zur Umleitung?

Verkehr

+ © Roland Keusch Solange Unterburg gesperrt ist, führt die Umleitung über die Westhauser Straße. Zum Ärger vieler Anwohner. © Roland Keusch

Die Sperrung in Solingen-Unterburg sorgt für mehr Verkehr auf der Westhauser Straße.

Von Sven Schlickowey

Noch bis Februar oder März bleibt – mit einer kurzen Unterbrechung zu den Weihnachtstagen – die Eschbachstraße in Solingen-Unterburg gesperrt. Die Straße wird erneuert, außerdem der Hochwasserschutz verbessert. Obwohl die Baustelle auf Solinger Stadtgebiet liegt, sorgt sie auch auf Remscheider Seite für Ärger. Denn die offizielle Umleitung führt über die Westhauser Straße.

„Das bringt eine immense Lärmbelästigung mit sich, wir haben keine fünf Minuten Ruhe“, sagt Anwohnerin Nina Bosen. „Es sind sehr viele Autos, mehr als man glaubt.“ Und die seien zudem noch oft zu schnell unterwegs. „Gerast wurde bei uns schon immer, aber jetzt ist es extrem.“

Dabei gebe es, zumindest für einen Teil des Verkehrs, eine Alternative, sagt Nina Bosen und meint damit die Strecke über Leichlingen und Solingen-Glüder. Mit genau diesem Vorschlag hatte sie sich auch an die Stadt Solingen gewandt – allerdings ohne Erfolg. „Das hatte keine Chance“, sagt Sabine Rische von der Pressestelle der Stadt Solingen.

Weg über Glüder ist für Ortsunkundige nicht geeignet

Nina Bosens Vorschlag sei, wie es man ihr zugesagt hatte, besprochen worden, so Rische. „Aber die derzeitige Umleitung ist die deutlich sinnvollere Strecke.“ Der Weg über Glüder sei als Umleitung für Ortsunkundige kaum geeignet. Eine Aussage, die Nina Bosen nicht nachvollziehen kann: „Ich würde sagen, beide Strecken haben ähnliche Voraussetzungen.“ Zumal die ursprüngliche Durchfahrt in Unterburg nur für Fahrzeuge bis 7,5 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht zugelassen sei. „Es geht also vor allem um Pkw.“

Auf Remscheider Seite beobachtet Ordnungsamtsleiter Jürgen Beckmann die Situation: „Die zusätzliche Verkehrsbelastung ist uns natürlich bewusst“, sagt Beckmann, weist aber auch darauf hin, dass die Westhauser Straße eine Straße „mit hoher Verkehrsbedeutung“ ist. Auch er sehe zur derzeitigen Regelung keine Alternative: „So etwas muten wir Anwohnern nicht zu, wenn es nicht sein muss.“ Sechsmal habe das Ordnungsamt seit September an dieser Stelle „geblitzt“. Meist mit geringem Erfolg. Beckmann: „Die Zahlen belegen nicht, dass dort besonders gerast wird.“

Nina Bosen will sich nun selber helfen und ihr Auto öfters mal als Hindernis am Straßenrand abstellen, um so Autofahrer zu bremsen. „Unsere Nachbarn trauen sich das nicht, sie haben Angst um ihre Außenspiegel.“ Daneben hofft sie, dass sich mehr Pendler auf den Weg über Glüder besinnen. Das wäre grundsätzlich auch im Sinn der Stadt Solingen, lässt Sabine Rische durchblicken: „Wir sagen ja gar nicht, dass da keiner lang fahren darf. Wer sich auskennt, wird das ohnehin tun.“