Rat soll Gewerbegebiet Gleisdreieck auf den Weg bringen

Flächennutzungsplan

+ © Roland Keusch Ziehen in Sachen Gewerbegebiet an einem Strang: OB Burkhard Mast-Weisz und die Bürgermeister Rainer Bleek sowie Dietmar Persian (v.l.). © Roland Keusch

Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz baut darauf, dass der Stadtrat am kommenden Donnerstag, 6. Dezember, einen weiteren Planungsschritt für das Gewerbegebiet Gleisdreieck in Bergisch Born geht.

Von Frank Michalczak

Für das gemeinsame Projekt der Städte Remscheid, Wermelskirchen und Hückeswagen muss der Flächennutzungsplan geändert werden. Kritik wurde in der CDU laut, weil auch ohne die Umgehungsstraße B 51 n das Gewerbegebiet erschlossen werden soll. Schon jetzt leide Bergisch Born unter Schwerlastverkehr, hatte die dortige Interessengemeinschaft deutlich gemacht.

„Es ist völlig unklar, wann die B 51 n gebaut wird. Das kann im Jahr 2030 sein. So viel Zeit haben wir nicht“, erwidert Mast-Weisz mit Blick darauf, dass er Remscheider Unternehmen so gut wie keine Flächen anbieten kann. Firmen seien bereits abgewandert mit der Folge, dass Arbeitsplätze und Gewerbesteuereinnahmen verloren gehen. „Davon ist aber die gesamte Stadtentwickelung angewiesen.“

Es habe daher einen klaren Auftrag seitens der Politiker gegeben, das Gewerbegebiet voranzutreiben. Einen entsprechenden Beschluss habe der Hauptausschuss 2016 gefasst. Sämtliche Fragestellungen würden im weiteren Verfahren geklärt – vom Verkehrskonzept bis hin zum Naturschutz, verspricht Mast-Weisz, der seine Zusage wiederholt, die Bezirksvertretung (BV) Lennep zu besuchen, um sich dort der Diskussion über das Großprojekt zu stellen. „Dies ist aus Termingründen nur im Dezember nicht möglich. Dafür aber kommt Baudezernent Peter Heinze in die BV, der ausführlich Stellung nehmen wird.“ Die nun fällige Entscheidung im Stadtrat, den Flächennutzungsplan zu ändern, sei auch ein Signal an die Nachbarstädte Hückeswagen und Wermelskirchen, die beim Gleisdreieck mit Remscheid in einem Boot sitzen. „Sie fragen mich schon, was ist denn eigentlich bei Euch los?“, sagt der OB.