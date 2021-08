Gleisdreieck: Eigentümer stellt sich quer

Geplantes Gewerbegebiet

+ © Roland Keusch Hier ist er schon als 13-Jähriger mit Pferd und Wagen gefahren: Gerhard Felbick auf seinem Grund und Boden. © Roland Keusch

Gerhard Felbick gehören Felder in Bergisch Born. Für Gewerbe will er die nicht verkaufen.

Von Axel Richter

Bisher waren es vor allem der Rotmilan, der Kiebitz, die Feldlerche und die Haselmaus, die dem geplanten neuen Gewerbegebiet Gleisdreieck gefährlich werden konnten. Jetzt ist es Gerhard Felbick. Der Landwirt ist Eigentümer von zwei Parzellen in Bergisch Born, die die Städte Remscheid, Hückeswagen und Wermelskirchen bis 2020 als gemeinsames Gewerbegebiet f

ür Unternehmen erschließen möchten. Ihr Problem: „Ich verkaufe nicht“, sagt Gerhard Felbick.

Wie berichtet, ließ der Landwirt mit Hof in Bornbach diese Bombe am Mittwochabend in der Bezirksvertretung Lennep platzen. Verwundert und verärgert habe er in den vergangenen Wochen und Monaten zur Kenntnis genommen, dass die Stadt Remscheid über sein Eigentum verfüge. „Was ich weiß, weiß ich aus dem RGA“, hielt Felbick dort fest und beschied den Planern um Baudezernent Peter Heinze: „Das ist schlechter Stil.“

„Warum sollte ich verkaufen? Was soll ich mit dem Geld?“ Gerhard Felbick, Eigentümer

Heinze, der öffentlich stets betont hatte, dass ihm keine Hinweise auf nicht verkaufsbereite Eigentümer vorlägen, zeigte sich verwundert über die in aller Öffentlichkeit vorgetragene Absage. Letztlich konnten seine Mitarbeiter den Politikern aber nur von einem Telefonat berichten, dass sie mit Gerhard Felbick geführt hatten. Und das hatte nach eigener Schilderung eher informativen Charakter: Ob der Landwirt für ein Gespräch zur Verfügung stehe.

Sprechen will Gerhard Felbick wohl, hergeben will er seinen Grund und Boden, der übrigens auf Hückeswagener Stadtgebiet liegt, aber nicht. „Ich bin dort schon als 13-Jähriger mit Pferd und Wagen unterwegs gewesen“, berichtet der 77-Jährige. „Warum sollte ich das verkaufen? Was soll ich mit dem Geld?“

Bleibt der Landwirt dabei, wird das die Gewerbeplaner vor ernste Probleme stellen. Denn auf die Verkaufsbereitschaft der Eigentümer sind die Städte angewiesen. 26 Hektar soll das Gebiet groß werden. 19 Hektar liegen auf Remscheider Seite, davon gehören der Stadt bislang aber nur sechs Hektar. Und Enteignungen wären ein scharfes Schwert.

Neben der noch ungeklärten Frage des Artenschutzes – Rotmilan, Kiebitz, Feldlerche und Haselmaus stehen auf der Roten Liste – sprechen noch die zu erwartenden Verkehrsprobleme in Bergisch Born gegen das Projekt. Hückeswagen erschließt ab dem Frühjahr im Dreieck Junkernbusch, Kammerforsterhöhe, Heidt sein Gewerbegebiet West 3.

Prognosen: Verkehr in Bergisch Born soll bis 2030 abnehmen

Verkehrsuntersuchungen geben dem Knoten B 51/B 237 in Bergisch Born bereits heute die Note mangelhaft. Mit dem zu erwartenden Verkehr aus West 3 „wird aus mangelhaft mangelhafter“, erklärte Michael Zirngiebl, Chef der Technischen Betriebe, den Politikern. Weitere Verkehrsbelastungen sind mit dem geplanten Designer Outlet Center in Lennep zu erwarten. Mit dem Gleisdreieck befürchten die Bergisch Borner deshalb den Verkehrskollaps. Denn ob und wann die seit Jahren in Aussicht gestellten Entlastungsstraßen, die B 51 n etwa, kommen

GEWERBEGEBIETE MANGEL Die Stadt Remscheid verfügt über keine großen zusammenhängenden Gewerbeflächen mehr. Viele erweiterungswillige Firmen haben Remscheid deshalb bereits verlassen. Die Stadt will deshalb vordringlich die Erdbeerfelder an der Borner Straße und das Gleisdreieck in Bergisch Born in Bauland verwandeln. GLEISDREIECK Das Gleisdreieck ist in der Planung am weitesten vorangeschritten. 26 Hektar soll es groß werden. Als Nächstes steht die Artenschutzprüfung an. Je nachdem, welche Tierart dort lebt, kann das Gewerbegebiet daran scheitern.

, ist nicht abzusehen.

Umso mehr überraschte Baudezernent Heinze in der Bezirksvertretung mit neuen Prognosen, die für Bergisch Born in Zukunft weniger Verkehr voraussagen. Danach soll die Zahl der Fahrzeuge bis 2030 deutlich abnehmen. Genaue Zahlen erbat Bezirksbürgermeister Markus Kötter für die nächste Sitzung.