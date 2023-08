Gibt es Cannabis bald in jedem Gartencenter?

© UP

© UP

Was bedeutet die Legalisierung für Remscheid? Die CDU fordert drogenfreie Zonen in Remscheid. Die Pflanzenbranche wartet noch ab.

Remscheid. Alexander Kremer hat gerade neue Cannabis-Pflanzen reinbekommen. Zehn Stück, um genau zu sein. Allerdings entfalte der Hanf aus seine Pflanzencenter mit nur wenig Tetrahydrocannabinol (THC) nicht ansatzweise berauschende Wirkung, sagt der Centerchef mit einem Schmuzeln: „Als Tee aufgebrüht entfalten die Pflanzen allerdings entkrampfende und schmerzlindernde Wirkung.“

+ Alexander Kremer hat schon Hanf im Angebot. Allerdings nur harmlose Pflanzen ohne berauschende Wirkung. © Michael Schütz (mis)

Mag sein, dass in Zukunft doch mehr darin steckt. Die Garten- und Pflanzencenter-Branche verfolgt jedenfalls mit Interesse, dass die Bundesregierung die Legalisierung von Cannabis auf den Weg gebracht hat.



Gibt es die Hanf für den privaten Anbau demnächst zwischen Thymian und Dill zu kaufen? Oder müssen die Center Bereiche nur für Erwachsene schaffen oder die Pflanzen wegschließen wie die Supermärkte den Schnaps in Glasvitrinen, für die es den Schlüssel nur an der Kasse gibt? Schließlich soll der Besitz und Anbau von Cannabis nur für Erwachsene straffrei bleiben.



„Wir warten mit unseren Branchenverbänden zunächst auf den genauen Wortlaut des Gesetzes, nachdem es den Bundestag passiert hat“, erklärt Alexander Kremer und hält sich mit einer eigenen Bewertung des sensiblen Themas zurück: „Alles andere ist zur Zeit Spekulation.“



Die CDU in Remscheid will nicht warten, bis Bundestag und Bundesrat dem Gesetzesentwurf der Berliner Ampel zugestimmt haben. „Wir müssen als Stadt Remscheid unseren eigenen Weg finden“, sagt deren gesundheitspolitischer Sprecher Dietmar Volk und fordert cannabisfreie Zonen.



Die Holländer wollen auch nicht an jeder Ecke durch Wolken laufen.

Auf öffentlichen Plätzen und vor allem an den Schulen müsse der Konsum in Remscheid verboten bleiben, sagt Volk. Hier lasse sich Amsterdam als Beispiel nehmen, wo der Konsum ebenfalls nicht mehr überall geduldet werde: „Die Holländer wollen längst nicht mehr an jeder Ecke durch süßliche Wolken gehen.“



Experten warnen ausdrücklich vor dem Konsum

Ein permanenter süßlicher Duft stieß bei seinem USA-Urlaub im Herbst vergangenen Jahres auch Remscheids Gesundheitsdezernent Thomas Neuhaus sauer auf. Wiewohl Mitglied der Grünen, zeigte er sich danach zwiegespalten. Die Allgegenwart der Droge in New York und Boston habe er als abstoßend empfunden, erklärte er im RGA-Interview. Und als Gesundheits- und Jugenddezernent sage er ohnehin: „Pfoten weg. Das Zeug ist einfach gefährlich.“



Nach der Entscheidung in Berlin hielt sich die Stadtverwaltung in Remscheid mit Wertungen zurück. Gesundheitsamtsleiter Jens Pfitzner hat jedoch eine private Meinung: „Natürlich ist der Konsum von Cannabis von jungen Menschen mit einem erhöhten Risiko verbunden, an einer Psychose oder Schizophrenie zu erkranken. Der Konsum kann das Hirnwachstum beeinflussen, negativen Einfluss auf die Gedächtnisleistung nehmen, die Störung von Sozialbeziehungen sowie Persönlichkeitsveränderungen hervorrufen.“



Der Remscheider Lungenfacharzt Dr. Heinz-Wilhelm Esser, vielen TV-Zuschauern als Doc Esser bekannt, nannte die Cannabis-Freigabe kurz das falsche Signal – nicht zuletzt, weil Tabak der Trägerstoff sei: „Alles, was inhaliert wird, schädigt die Lunge.“

Kommentar von Axel Richter: Klientelpolitik

+ axel.richter@rga.de © Michael Sieber

Die repressive Cannabis-Politik ist gescheitert. Das Verbot hat nicht dazu geführt, dass weniger angebaut, weniger gehandelt und weniger konsumiert wird. Das spricht dafür, Hanf frei zu geben, wie der Grünen-Politiker Hans-Christian Ströbele einst forderte.

Und doch ist es falsch. Denn die Ampel-Koalitionäre gehen mit ihrem Gesetzentwurf davon aus, dass es sich bei den Konsumenten in ihrer großen Mehrheit um mündige Bürgerinnen und Bürger handelt, die sich und ihren Drogenkonsum kritisch reflektieren und steuern.

Dabei sind es vor allem Jugendliche und zunehmend Kinder, die als Konsumentengruppe den Suchttherapeuten in Remscheid die größten Sorgen bereiten. Schon Elfjährige kiffen, Mischkonsum ist beinahe normal. Die Cannabis-Legalisierung schützt sie nicht, entkriminalisiert sie nicht und legt auch nicht den Schwarzmarkt trocken. Die neue Drogenpolitik der Ampel dient damit vor allem der eigenen Wählerklientel. Nicht denen, die es zuvorderst zu schützen gälte.