Gewerkschaft geht von hartem Kampf aus

Die Streikbereitschaft bei der Basis ist groß.

Von Andreas Weber

Remscheid. 10,5 Prozent mehr Lohn oder mindestens 500 Euro mehr im Monat auf der Gehaltsabrechnung – mit dieser Forderung ziehen die Gewerkschaften in die Einkommensrunde 2023 bei Bund und Kommunen, die Dienstag begonnen haben. Kurzfristig rief die Komba am Mittwoch zu einem ersten, dreistündigen Warnstreik vor dem Rathaus auf.

Knapp 70 Mitglieder und solche, die es morgens am Komba-Stand schnell geworden waren, machten ihrem Unmut Luft. „Dass die Verhandlungen begonnen haben, ohne dass die Arbeitgeber ein erstes, konkretes Angebot vorgelegt haben, finden wir respektlos und nicht wertschätzend uns gegenüber“, ärgert sich Torsten Helbig, Vorsitzender der Komba Remscheid und Personalratsvorsitzender der Stadt Remscheid.

Die Komba vertritt den öffentlichen Dienst. Allein in der Stadtverwaltung zählt sie 500 Mitglieder. Dass ein Sockelbetrag in dem mit Verdi abgestimmten Forderungspaket steht, sei insbesondere geschehen, um die unteren Lohngruppen angesichts der galoppierenden Inflation zu schützen. Helbig denkt zum Beispiel an die TBR-Müllwerker.

An der Basis macht der Gewerkschafter Streikbereitschaft aus. Zurückstecken wolle in dieser für viele Haushalte schwierigen Situation niemand. „Wir gehen von den härtesten Arbeitskämpfen seit vielen Jahren aus“, schätzt Torsten Helbig die Lage als explosiv ein. Die zweite Verhandlungsrunde auf Bundesebene ist für den 22./23. Februar angesetzt. Die oberste Eskalationsstufe, Vollstreiks, würde bis dahin nicht erreicht, gleichwohl geht der hiesige Komba-Chef davon aus, dass es in den kommenden vier Wochen weitere Warnstreiks und Aktionen in Remscheid geben werde.

Gezielt Nadelstiche zu setzen und dass zu zeigen, was auf den Plakaten steht: „Ohne uns geht nichts“. Denn wenn im Rathaus das Personal in welchem Amt auch immer streikt, spüren das die Bürger empfindlich. Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz, gestern auf dem Weg zum Deutschen Städtetag in Chemnitz, weiß dies. „Ich gönne jedem eine Gehaltserhöhung, gerade in Zeiten, wo die Mitarbeiter mit Corona, Flüchtlingen, Energie, Flut besonders gefordert waren.“

Was ihm beunruhige, und das wirft Mast-Weisz nicht den Gewerkschaften vor, sei die Finanzierbarkeit dieser Erhöhungen. „Mit dem einen Prozent, das wir im Haushalt eingestellt haben, werden wir definitiv nicht auskommen.“ Jeder Prozentpunkt mehr, so hat Kämmereileiter Markus Heine errechnet, bedeutet 840 000 Euro mehr jährliche Belastung für die Stadtkasse. Bei einem Plus von 10 Prozent müsste die Stadt zusätzliche acht Millionen Euro aufbringen. Das ist illusorisch. „Selbst wenn der Tarifabschluss am Ende fünf Prozent bringt, müssten wir vier Millionen stemmen.“ Burkhard Mast-Weisz sieht die Stadt in der Klemme: „Wir hängen zwischen den berechtigten Lohnforderungen und den Haushaltszwängen.“