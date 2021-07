Tricksereien bei der Arbeitszeit: Gewerkschaft fordert mehr Kontrollen

Alle 220 Jahre kontrolliert

+ © Paul Zinken/dpa (Symbol) Rein rechnerisch wird ein Betrieb in Nordrhein-Westfalen nur alle 220 Jahre kontrolliert. © Paul Zinken/dpa (Symbol)

Nach Auffassung der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) werden die Unternehmen in Remscheid zu selten kontrolliert.

So würden Tricksereien bei der Arbeitszeit nie geahndet. Die rund 2800 Betriebe in Remscheid müssten äußerst selten mit einer Arbeitszeit-Kontrolle der Behörden rechnen.

Laut NGG führte die Arbeitsschutzverwaltung Nordrhein-Westfalen in 2017 landesweit gerade einmal 1955 Kontrollen durch. Dabei seien 1621 Verstöße aufgedeckt worden. Rein rechnerisch wird ein Betrieb in Nordrhein-Westfalen demnach nur alle 220 Jahre kontrolliert, kritisiert die NGG-Geschäftsführerin für Düsseldorf-Wuppertal Zayde Torun. „Statt Änderungen am Arbeitszeitgesetz brauchen wir mehr Kontrollen, damit es auch eingehalten wird.“ ma