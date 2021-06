Gewerbegebiet: OB drückt aufs Tempo

Gleisdreieck

Beschluss über neuen Flächennutzungsplan wurde vertagt. Rat soll am 22. November entscheiden.

Von Frank Michalczak

Das geplante Gewerbegebiet Gleisdreieck in Bergisch Born und die damit verbundene Verkehrsbelastung führt zu einem Disput zwischen Lenneps Bezirksbürgermeister Markus Kötter (CDU) und OB Burkhard Mast-Weisz (SPD). In der Hauptausschusssitzung am Donnerstag wurde die Änderung des Flächennutzungsplans nach einem CDU-Antrag vertagt. OB Mast-Weisz warnte die Ortspolitiker davor, „nicht zu spät zu entscheiden“ und verwies darauf, dass der Bauausschuss mit einer Gegenstimme die Änderung des Flächennutzungsplans empfohlen hat. Nun soll sich der Stadtrat am 22. November mit dem Thema befassen. „In der Zwischenzeit können wir darüber in unserer Fraktion noch einmal gründlich beraten“, erklärte CDU-Fraktionschef Jens Nettekoven.

Die Zustimmung des Rates ist die Voraussetzung, dass die Grundstücke auf der grünen Wiese in einigen Jahren in einen Gewerbepark verwandelt werden. Remscheid arbeitet dabei mit den Nachbarstädten Wermelskirchen und Hückeswagen zusammen. Die IG Bergisch Born protestiert dagegen: Schon jetzt sei der Schwerlastverkehr unerträglich. Bereits 2009 gab es den Grundsatzbeschluss, am Gleisdreieck Gewerbe anzusiedeln – aber unter der Bedingung, dass dort die Umgehungsstraße B 51 neu gebaut wird. Dies aber ist Zukunftsmusik. Darauf verweist Bezirksbürgermeister Markus Kötter, der den Oberbürgermeister für 19. Dezember zur Sitzung der Bezirksvertretung eingeladen hat. Dabei solle er Stellung beziehen, ob das Gewerbegebiet auch ohne Umgehungsstraße erschlossen werden soll.

Und genau hier legt sich der Oberbürgermeister fest. „Wir dürfen das Projekt nicht davon abhängig machen, ob es irgendwann einmal die B 51 neu gibt. Aber: Wir bauen nicht nach dem Motto nach uns die Sintflut“, erklärte der OB auf RGA-Anfrage. Mast-Weisz sagt ein fundiertes Verkehrskonzept zu, wobei insbesondere die B 237 nach Hückeswagen eine Rolle spielt. „Sie wird an anderen Stellen in Bergisch Born für eine Entlastung sorgen“, sagt OB Mast-Weisz mit Blick auf die Kritik, die sich im Ortsteil regt.

Er sei überrascht, dass die Debatte rund um das Für und Wider des Gewerbegebiets jetzt erst entbrennt. „Es ist seit Jahren bekannt, dass wir dies planen. Und es geht hier um ein wesentliches Projekt für unsere Stadt.“ Der OB verweist darauf, dass zuletzt immer wieder Firmen Remscheid verlassen haben, weil sie hier keine geeigneten Baugrundstücke finden. Diese Entwicklung sei eine wirtschaftliche Katastrophe. „Es geht hier um Arbeitsplatze, die unserer Stadt verloren gehen. Und es geht um Gewerbesteuereinnahmen, die wir nicht mehr erzielen“, sagt der OB.

Mast-Weisz will sich der Diskussion stellen

Auch wenn er am 19. Dezember aus Termingründen nicht an der Sitzung der Bezirksvertretung teilnehmen könne, werde er sich der Diskussion stellen, kündigte der OB im Hauptausschuss an. Diese könnte kontrovers wären. Bezirksbürgermeister Markus Kötter begegnet der Haltung des OB mit einer „gewissen Verstimmung“, wie er es in seinem Brief an ihn formulierte.