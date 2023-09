Gewalt im Sport: Das tut Remscheid

Kuss-Skandal in Spanien löst weltweite Debatte aus. Wer hilft und was der Ehrenkodex der Vereine besagt.

Von Melissa Wienzek

Remscheid. Sie hatte nicht darum gebeten. Dennoch hatte der spanische Fußball-Verbandspräsident Luis Rubiales Spielerin Jennifer Hermoso nach dem Fußball-WM-Endspielsieg gegen ihren Willen auf den Mund geküsst – und sah darin nichts Verwerfliches. Erst drei Wochen später ist Rubiales nun am Sonntag nach vielfacher internationaler Kritik zurückgetreten – und Jennifer Hermoso hat Anzeige gegen den mächtigen Mann der Sportwelt gestellt. Die Staatsanwaltschaft hat nun Klage wegen sexueller Nötigung eingereicht.

Der spanische Kuss-Skandal bewegt rund um den Globus. Denn die „Causa Rubiales“ hat eine öffentliche Debatte angestoßen: Müssen sich Frauen alles gefallen lassen? Und wie groß ist eigentlich das Problem der sexualisierten Gewalt im Sport? Wir erklären, was die Remscheider Vereine und die Stadt dagegen tun.

Das tut der Sportbund: In Remscheid setzt man stark auf Prävention. Der Sportbund bietet Info-Veranstaltungen gegen sexualisierte Gewalt im Sport für die angeschlossenen Vereine an – so wieder am 27. Oktober und 10. November. Hier lernen die Vereinsvertreter, wie sie eigene Schutzkonzepte aufstellen und wie sie bei Verdachtsfällen reagieren sollten. Davon hat es in Remscheid seit 2018 drei gegeben. „Es geht darum, die Augen für das Thema zu öffnen“, sagt Emel Dutkun, die selbst 13 Jahre im Allgemeinen Sozialen Dienst gearbeitet hat. „Ich ermutige jeden, der etwas mitbekommt oder ein mulmiges Gefühl hat, etwas zu sagen, sonst kann sich nichts ändern.“

+ Der Sportbund, hier Emel Dutkun, setzt auf Prävention – unter anderem mit Aufklärungsseminaren und dem Ehrenkodex. © mw

Vereine, die Jugend- und Kindersport anbieten, müssen nicht nur ein Schutzkonzept vorlegen, sondern Übungsleiter müssen ein Führungszeugnis vorlegen und den Ehrenkodex unterschreiben. Dieser umfasst 13 Regeln, unter anderem, das Recht des anvertrauten Kindes, Jugendlichen und jungen Erwachsenen auf körperliche Unversehrtheit und Intimsphäre zu achten und keine Form der Gewalt auszuüben – und Vorfälle zu melden. Der Sportbund bietet zudem das Theaterstück „Anne Tore“ für Kinder an. Spielerisch wir hier erklärt, was okay ist und wo die Rote Karte gezeigt werden muss.

Das tut die Stadt: Der Verwaltung der Stadt Remscheid ist es ein äußerst wichtiges Anliegen, dass Kinder und Jugendliche sicher sind vor sexualisierter Gewalt und schnelle Unterstützung erhalten, sollte es doch zu einem Übergriff kommen, betont Dr. Jana Schrage von der Psychologischen Beratungsstelle. Deshalb unterstützt die Stadt Sportvereine sowohl in der Prävention von sexualisierter Gewalt als auch bei der Intervention. Für die Prävention und die Qualifizierung im Kinderschutz seien erst dieses Jahr zusätzliche Stellen über die Mittel des Landeskinderschutzgesetzes NRW im Jugendamt und in der Psychologischen Beratungsstelle geschaffen worden.

„Dadurch wird eine engere Kooperation mit dem Sportbund ermöglicht und das Netzwerk Kinderschutz weiter ausgebaut“, erklärt Dr. Schrage. Sollte es zu Grenzverletzungen in Sportvereinen kommen, bietet das Jugendamt Beratung und Unterstützung an und verweist bei Bedarf gezielt an die Fachstelle sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche der Psychologischen Beratungsstelle. Familien würden hier traumapädagogisch beraten und bei möglichen weiteren Schritten begleitet, zum Beispiel bei einer Anzeige bei der Polizei. Auf Anfrage unterstützt die Fachstelle auch Vereine bei der Intervention und Aufarbeitung.

Das tut die Frauenberatungsstelle Indigo: Ist es nur eine Hilfestellung im Sport oder schon ein Übergriff? Das selbst einzuordnen, falle oft schwer, sagt Diplom-Sozialpädagogin Stefanie Maurer. Indigo berate Frauen und Mädchen ab 16. „Hier sollten Frauen und Mädchen ermutigt werden, ihrer eigenen Wahrnehmung zu trauen, und wenn sie eine Handlung komisch oder grenzüberschreitend erlebt haben, sich an eine Vertrauensperson zu wenden.“

Problem: Vor allem Leistungssportlerinnen seien vielfältig abhängig von der Gunst des Trainingspersonals. Der Übergriff von Luis Rubiales vor den Augen der Weltöffentlichkeit zeige, mit welcher Selbstverständlichkeit manche Männer in den Intimbereich von Mädchen und Frauen eindringen, meint Maurer. „Die Botschaft, die jetzt richtigerweise um den Globus geht, ist: Dieses Verhalten ist nicht akzeptabel!“



Das sagt die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt, Christel Steylaers: „Es geht nicht, dass sich eine Spielerin im Überschwang küssen lassen muss und dann auch noch eine gute Miene dazu machen soll.“ Sportlerinnen und Frauen hätten in der Vergangenheit vieles hinnehmen müssen – ungefragte Küsse, Umarmungen oder einen Klaps auf den Po. „Sonst galten sie als zickig oder waren Spielverderberinnen.“ Es sei früher selbstverständlich gewesen, die Grenzen von Frauen zu überschreiten, meint Steylaers. Es habe auf der anderen Seite aber auch schon immer Frauen gegeben, die das nicht so schlimm fanden oder gar damit kokettierten. Umso wichtiger sei es nun, Nein zu sagen – auch öffentlich.

Hier gibt es Hilfe