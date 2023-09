Gewag zieht ein Wochenende lang um

Remscheids größter Vermieter zieht um und ist deswegen einige Tage lang nur eingeschränkt für seine Mieter erreichbar.

Remscheid. Von Freitag, 22., bis Montag, 25. September, zieht die Hauptverwaltung der Gewag vom bisherigen Gebäude in der Hochstraße in einen extra dafür errichteten Neubau in der Bismarckstraße 23. Bis Donnerstag, 21. September, 17 Uhr sei man normal am bisherigen Standort anzutreffen, heißt es in einer Mitteilung.

Und dann voraussichtlich wieder ab Dienstag, 26. September, 8 Uhr am neuen Standort. Für die Zeit dazwischen schalte man unter Tel. 02191-46440 eine rund um die Uhr erreichbare Notfallnummer. Für den Umzug habe man sich entschieden, weil das bisherige Gebäude in die Jahre gekommen sei, teilt die Gewag mit. Das neue Domizil, das auf dem Grundstück eines zuvor abgerissenen Wohnhauses entstanden ist, sei klimaeffizient und nachhaltig. Zudem entspreche es den modernen Anforderungen an ein Bürogebäude. -wey-