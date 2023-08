Gewag: Modernisierung statt Neubau

An der Zeppelinstraße in Lennep würde die Gewag bauen, wenn es die explodierenden Baukosten erlauben würden.

Das Wohnungsunternehmen steht vor einem Kraftakt: Die Dekarbonisierung wird dreistelligen Millionenbetrag kosten.

Remscheid. 6200 Wohnungen unterhält die Gewag als mit Abstand größter Anbieter in Remscheid und Umgebung. Im Gegensatz zu anderen Großstädten war der Wohnungsmarkt hier lange entspannt. Doch auch in Remscheid wird der Druck größer. „In den letzten zwei Jahren hat der Markt deutlich angezogen“, erklärte Gewag-Vorstand Oliver Gabrian im Bauausschuss. Die Wohnungsgesellschaft hat ihre Leerstände in den vergangenen vier Jahren reduziert. Sanierung und Revitalisierung alter Substanz weisen den Weg in die Zukunft. Denn zurzeit lassen sich Neubauprojekte zu sozialverträglichen Konditionen nicht realisieren.

Beim Bauen verbrennt sich momentan kaum einer die Finger. „Einerseits haben die Kosten den höchsten Anstieg seit Beginn der Bundesrepublik erreicht, andererseits sind die Bauzinsen von 1,2 auf über 4 Prozent in die Höhe geschossen.“ Für die Gewag bedeutet dies: Neubauprojekte liegen auf Eis. Prominentes Beispiel: Die fertigen Pläne für ein Vorhaben an der B229 im Bereich Leverkuser-/Zeppelinstraße wurden auf „Stand-by“ geschaltet. 19 Wohnungen könnten in Lennep in zentraler Lage entstehen. Ein völlig marodes Gewag-Gebäude ist dafür schon abgerissen worden, um ein erstes Zeichen zu setzen.

Dabei bleibt es aber. Für ein dem Gemeinwohl verpflichteten Unternehmen rechnet sich die Investition momentan nicht. „Wir können nicht einen Mietzins von 16,50 Euro verlangen“, vermittelte Gabrian den Kommunalpolitikern.

Renovierung von leerstehenden Immobilien soll bezahlbaren Wohnraum schaffen

Die Bilanz, die Gabrian nach vier Jahren als Gewag-Verantwortlicher zieht, sieht so aus: „Wir haben 42 Wohnungen in Lennep gebaut, weitere 270 wieder an den Markt gebracht.“ Letzteres, also leerstehenden Altbestand auf Vordermann zu bringen, darin sieht das Unternehmen die beste Option, in Zukunft mehr bezahlbaren Wohnraum anbieten zu können. Die Klimasiedlung Vömix im Agnes-Miegel-Weg, Kant- und Oststraße geht als Leuchtturm vorneweg, mit allen Anforderungen, die an moderne Wohnungen auf Neubauniveau gestellt werden dürfen, von Barrierefreiheit, Photovoltaik bis zu Wärmepumpen.

Vömix befindet sich im dritten Bauabschnitt mit dem Umbau Eichendorffweg 1/3, Kantstraße 1/3. Abgeschlossen wird es mit der Oststraße 3/5 und der Fertigstellung eines Quartierplatzes. „Dann wird um die 7 Euro pro Quadratmeter vermietet“, berichtete Oliver Gabrian. „Als Neubau wären wir bei 12 Euro gelandet.“ 30 Prozent davon gehen an Mieter mit einem Wohnberechtigungsschein.

Die energetische Sanierung wird die Gewag drei Millionen Euro kosten

Der Trend geht zu mehr Quadratmetern. „Deshalb haben wir teilweise die Grundrisse geändert, Wohnungen zusammengelegt, damit sie für Familien geeignet sind“, erklärte Gabrian im Bauausschuss. Neben den Hindernissen bei Neubauten stößt die Gewag auf eine noch größere Herausforderung: das Gebäudeenergiegesetz (GEG) mit seinen umstrittenen Anpassungen. „Die Dekarbonisierung bis 2045 wird uns eine dreistellige Millionensumme kosten. Das sind Summen, von denen wir nicht wissen, wo wir sie hernehmen sollen“, deutete Oliver Gabrian an. Die Gewag werde mit einem Fünf-Jahres-Programm in die Umsetzung einsteigen. Klar sei: „Das GEG wird unsere Handlungsmöglichkeiten einschränken.“ So ehrlich müsse man sein, befand Gabrian im Ausschuss: „Wenn wir in dreistelliger Millionenhöhe investieren müssen, werden sich die Mieten erhöhen.“

Jens Nettekoven (CDU) frustrierte, dass die Gewag ans Limit gehen müsse in Zeiten, wo Remscheid „Vollkaracho auf immer weniger Sozialwohnungen zurase“. Nettekoven wollte wissen, ob der Gewag gedient sei, wenn die Stadt ihr kostenlos Grundstücke zur Verfügung stelle. Gabrian verneinte: „Das wäre nicht die Lösung. Die 16,50 Euro hätten wir auch auf einem eigenen Grundstück.“ Jürgen Kurcharczyk (SPD) regte angesichts der Dimensionen auf dem immer härter werdenden Wohnungsmarkt einen runden Tisch an, zu dem auch die anderen in Remscheid aktiven Baugenossenschaften gebeten werden.

Gewag-Zentrale wird im September fertig

Die Gewag verlagert ihre Zentrale von der Hochstraße 1-3 in die Bismarckstraße 23. Der Neubau gegenüber der Agentur für Arbeit wird Ende September fertig sein. Er wird zunächst mit einem Fest für die 50 Mitarbeiter eingeweiht, danach folgt eine Feier mit Honoratioren. Die jetzige Zentrale war sanierungsbedürftig, muss energetisch fit gemacht werden, die Büroräume wurden dem Arbeitsalltag nicht mehr gerecht. Auf vier Etagen findet die Gewag demnächst alles, was heutigen Anforderungen entspricht.