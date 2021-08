GEW-Leitung: Lehrer geraten an ihre Grenze

Interview der Woche

+ © Roland Keusch Fordern die Landesregierung auf, zu handeln: das GEW-Leitungsteam in Remscheid mit Ute Brocke (links) und Heike Linsdorf. © Roland Keusch

Zu viele Aufgaben, zu wenig Personal – im RGA-Interview sagen Heike Linsdorf und Ute Brocke, woran das System krankt.

Sie sind beide seit Jahrzehnten im Beruf. Hand aufs Herz: Ließ es sich früher ruhiger unterrichten?

Linsdorf/Brocke: Auf jeden Fall. Die Verdichtung an Aufgaben im Arbeitsleben hat die Schule erreicht. Das Hinzukommen vielfältiger Aufgaben wie Inklusion, Integration, um nur zwei Brocken zu nennen, zieht mehr Dokumentation, vermehrte Elterngespräche, verstärkte Zusammenarbeit mit Ansprechpartnern außerhalb der Schule nach sich. Dazu kommt eine sehr enge Personaldecke, ein stark veränderter Alltag der Kinder und gestiegene Ansprüche der Eltern.

Auf einer Podiumsdiskussion Anfang März zur Schullandschaft im Neuen Lindenhof haben Sie, Frau Linsdorf, erklärt, dass „Lehrer verheizt würden“. Was läuft schief in diesem für die Zukunft unserer Kinder so immens wichtigen Beruf?

Linsdorf: Jede Lehrkraft hat viel zu wenig Zeit für die individuellen Probleme des einzelnen Kindes. Das läuft schief. Lehrkräfte bräuchten mehr Zeit. Um das Alltagsgeschäft in Ruhe zu beackern und nicht, wie es meist geschieht, zwischen Tür und Angel. Und die Lehrer sind zur Verschiebemasse geworden. Um einen Ausgleich zwischen den Schulen zu schaffen und das gemeinsame Lernen in Zeiten des Lehrermangels zu ermöglichen, wird mit Stundenanteilen abgeordnet. Das bedeutet für zahlreiche Lehrkräfte Unterricht an zwei oder mehr Schulen, Einarbeiten in unterschiedliche Systeme, die Teilnahme an Konferenzen und Besprechungen. Für die Förderschulen bedeutet es auch, dass die so wichtige Kontinuität aufgebrochen wird. Wenn Förderschullehrkräfte nur mit halber Stundenzahl an ihrer Stammschule unterrichten, werden Lehrerteams auseinandergerissen und es fehlen Klassenleitungen.

Was muss passieren, damit Lehrer nicht mit „ruinierten Nerven täglich nach Hause gehen“, wie es eine andere Kollegin bei der Diskussion damals beklagte?

Linsdorf/Brocke: Auch das ist zurückzuführen auf die wenige Zeit in einem kurzgetakteten Schultag. Einige Beispiele: Unterricht bis mittags am Elternsprechtag und danach fünf Stunden lang Elterngespräche. Früher stand ein ganzer Tag für Gespräche zur Verfügung. Zahlreiche Kontakte, Beratungen, Gespräche mit anderen am Erziehungsprozess Beteiligten wie Eltern, Therapeuten, Ärzte, Sozialarbeitern, Integrationshelfern u.a. sind notwendig. Wir benötigen kleinere Klassen. Aufgrund der Unterschiedlichkeit der Zusammensetzung – vom Hochbegabten über Kinder mit Behinderungen bis zum Flüchtlingskind ohne Deutschkenntnisse – gerät eine Lehrkraft an ihre Grenze, jedem Problem gerecht werden zu wollen. Seit vielen Jahren fordert die GEW eine durchgängige Doppelbesetzung im inklusiven Unterricht und die Einführung multiprofessioneller Teams an Schulen, um vielfältige Anforderungen auf mehrere Schultern zu verteilen.

Schlägt der Lehrermangel in den 17 Remscheider Grundschulen durch?

Linsdorf/Brocke: Ja, wie in vielen anderen Städten in NRW auch.

Schulrätin Brigitte Dörpinghaus setzt auf gleichmäßige Mangelverteilung. Funktioniert dieses Prinzip?

Linsdorf/Brocke: Auch hier ein klares Ja, anders geht es nicht. Alle Lehrkräfte sind Landesbedienstete und es muss Prinzip sein, dass die Unterrichtsversorgung annähernd gleich an allen Remscheider Schulen gestaltet wird. Aber wenn der Mangel größer wird, kann das Problem nur durch Unterrichtskürzungen begrenzt werden. Winterzeit ist Grippezeit. Wenn bei dieser dünnen Personaldecke noch Lehrkräfte durch Krankheit ausfallen, gerät die Unterrichtsversorgung von 8 bis 12 Uhr in Gefahr. Und die Kollegen an ihre absolute Grenze. Was Grundschullehrkräfte derzeit leisten, ist außergewöhnlich.

Zum 1. November wurden wieder fertige Bewerber aus den Seminaren entlassen. Profitiert Remscheid davon?

Linsdorf/Brocke: Im Grund- und Förderschulbereich konnte nur ein sehr kleiner Teil der ausgeschriebenen Stellen besetzt werden. Alle hoffen auf den 1. Mai, wenn neue Grund- und Förderschullehrkräfte fertig werden. Aber es ist absehbar, dass nicht alle offenen Stellen besetzt werden können.

Ehe der Nachwuchs an den Unis so weit ist, vergehen Jahre. Wie sieht die personelle Lösung für Notzeiten aus?

Linsdorf/Brocke: Es erfolgt eine Zunahme der Vertretungsstellen, durch die auch nichtpädagogisch ausgebildetes Personal an die Schulen kommt. Außerdem werden die Möglichkeiten des Seiteneinstiegs vergrößert. Diese Personen müssen aber von Stammlehrkräften eingearbeitet werden, was zunächst weitere Belastungen bedeutet und wegen fehlender Besprechungszeiten häufig zwischen Tür und Angel geschieht.

Muss sich etwas am Grundschulstudium ändern?

Linsdorf/Brocke: Der Zugang ist schwierig, der NC liegt sehr hoch, am Mathestudium scheitern viele, da an den Unis zwischen den Schulstudiengängen nicht unterschieden wird. Der Mathestudent, der Mathematik als Fach unterrichten will, erbringt die gleichen Leistungen wie die Grundschullehrkraft, die Mathe neben vielen Fächern unterrichten wird. Die Kapazitäten an den Unis für das Lehramtsstudium für die Primarstufe und auch für Sonderpädagogik sind nicht so groß, um kurz- bis mittelfristig den Mangel zu beheben.

Am 21. November haben Sie vor dem Düsseldorfer Landtag mit Ihren Kollegen aus NRW für einen „Equal Pay Day“ demonstriert. Wofür?

Linsdorf/Brocke: Besoldungsgerechtigkeit herstellen, gleiche Unterrichtsverpflichtung. Unterschiede von 24 bis 28 Unterrichtsstunden in der Woche in den verschiedenen Lehrämtern sind nicht mehr hinnehmbar, Bachelor und Master sind inzwischen für alle Lehramtsstudiengänge gleich lang und die Unterrichtstätigkeit ist in der Praxis auch gleich. Somit ist eine unterschiedliche Bezahlung nicht mehr gerechtfertigt.

Haben Sie den Eindruck, dass die eindeutige Botschaft der Basis bei der Landesregierung angekommen ist?

Linsdorf/Brocke: Lippenbekenntnisse gibt es viele. Den Worten müssen jetzt Taten folgen, heißt: Ja zu A 13 für alle Grundschullehrkräfte und die noch ungerechtere Bezahlung für die gleiche Arbeit zwischen verbeamteten und angestellten Lehrkräften aufheben.

ZUR PERSON

HEIKE LINSDORF 58 Jahre alt, wuchs in Höxter auf, lebt in Rade; seit 1990 an der Förderschule Hilda-Heinemann, dort in der Unterstufe tätig. UTE BROCKE 60 Jahre alt, wuchs in Witten-Herbede auf, lebt dort auch; seit 1994 unterrichtet sie an der Grundschule Hackenberg; seit Februar 2017 größtenteils freigestellt vom Unterricht als Personalrätin für die Remscheider Grundschulen.