Remscheider wünschen sich Gesundheit, Gesundheit - und eine belebte Innenstadt

Umfrage auf der Alleestraße

+ © Sven Schlickowey Otto Mähler (73) hofft, dass die Leute weniger meckern. © Sven Schlickowey

Der RGA wollte von sechs Remscheidern wissen, was sie sich für das kommende Jahr wünschen.

Von Sven Schlickowey

+ Dirk Dwilling (57) hat keine Vorsätze für das neue Jahr gefasst. © Sven Schlickowey

„Für das neue Jahr wünsche ich mir vor allen Dingen Gesundheit, sonst nicht viel“, sagt Dirk Dwilling – und liegt damit im Trend. Denn wie der 57-Jährige denken viele Remscheider. „An erster Stelle steht die Gesundheit, ohne die nützt mir alles andere nichts“, sagt nämlich auch Bernhard Kasek. Und noch eines haben beide gemeinsam, nämlich keine guten Vorsätze fürs neue Jahr. „Ich rauche nicht, ich trinke nicht viel, ich kann gar nichts aufgeben“ , sagt Kasek mit einem Augenzwinkern. Und Dwilling meint zum Thema Vorsätze: „Schon mal ausprobiert und nichts erreicht. Deswegen lasse ich das lieber gleich.“

+ Bernhard Kasek (60) sagt, Gesundheit sei das Wichtigste. © Sven Schlickowey

Was sich die Remscheiderinnen und Remscheider fürs kommende Jahr wünschen, wollte der RGA wissen. Und hat sich auf der Alleestraße umgehört. Unter anderem auch bei Magit Vogel: „Nur dass ich gesund bleibe“, sagt die 71-Jährige. „Dass ich fit bleibe und weiterhin arbeiten kann.“ Und das gleiche wünsche sie sich auch für ihre Kolleginnen.

Gerd Wroblowski wünscht sich mehr Geschäfte in der City

+ Magit Vogel (71) möchte weiterhin fit bleiben. © Sven Schlickowey

Galerie-Inhaber Gerd Wroblowski geht es da ganz ähnlich. Außerdem meint er: „Schön wäre es auch, wenn die Probleme, die im Laufe des Jahres in den Blickpunkt geraten sind, wie Umweltschutz zum Beispiel, mehr Beachtung finden würden.“ Und eine belebtere Innenstadt fände er auch gut: „Für Remscheid wünsche ich mir, dass wieder mehr Menschen in die Stadt kommen und entdecken, was noch da ist. Und vielleicht kommen auch ein paar neue Geschäfte hinzu.“ Seinen eigenen Beitrag dazu leiste er gerne, so Wroblowski. Gerade erst ging die Ausstellung mit Werken des Schauspielers Armin Müller-Stahl zu Ende, 2020 sollen weitere Ausstellungen folgen. Wroblowski: „Wir planen ständig was Neues.“

+ Gerd Wroblowski (68) wünscht ich mehr Menschen in der City. © Sven Schlickowey

Gesundheit spielt auch für Frauke Kasnitz und Otto Mähler die entscheidende Rolle. „Ich wünsche mir, dass meine Lieben gesund bleiben“, sagt Frauke Kasnitz. Und „ein bisschen mehr Glück“ dürfte es 2020 geben, sagt sie, kurz nachdem sie ihren Lottoschein abgegeben hat: „Wäre gut, wenn mein Auto noch etwas hält. Und natürlich, wenn die richtigen Zahlen kommen würden.“ Otto Mähler wünscht sich und den seinen zudem Wohlergehen und Zufriedenheit: „Das heißt, dass man die Alltagssituationen, die auf einen zukommen, so löst, dass man damit zufrieden ist.“ Dazu gehöre, dass man nicht ständig meckere und alles nicht so furchtbar ernst nehme, findet Mähler: „Wenn wir in die Welt schauen, erkennen wir, dass es uns hier wirklich gut geht.“ Und das soll 2020 so bleiben.