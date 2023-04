Gesucht: Lebensmittelhändler für den Hasenberg

Mit einer Eingabe weisen Anwohner erneut auf die mangelhafte Nahversorgung im Stadtteil hin.

Von Sven Schlickowey

Remscheid. Mit einer Eingabe an die Bezirksvertretung Lennep bringt die IG Hasenberg erneut das Thema der Nahversorgung in ihrem Stadtteil auf die Tagesordnung. Trotz zahlreicher Initiativen sei es bisher nicht gelungen, eine Einkaufsmöglichkeit für Produkte des täglichen Bedarfs zu etablieren, schreibt Ralf Genniges in Namen seiner Interessensgemeinschaft. Seit der Schließung des Frischmarktes und der Bäckerei sei es gerade für ältere Bewohner schwierig geworden, sich zu versorgen. Auch der Lebensmittelverkaufswagen, der zwischenzeitlich Abhilfe geschaffen hatte, komme nicht mehr, der Anbieter habe den Betrieb Ende 2022 aus Altersgründen eingestellt.

„Da sind wir ja schon seit zehn Jahren dran“, berichtet Genniges im Gespräch mit dem RGA. Ideen habe es einige gegeben, doch bisher sei immer alles im Sand verlaufen. So habe zum Beispiel die Firma Obodzinski, die bereits zwei Frischmärkte betreibt, Interesse an einem der leeren Ladenlokale im Hasenberger Weg gezeigt. Dies sei aber wohl an den Kosten gescheitert. Genniges sieht da auch die Gewag als Eigentümerin in der Verantwortung, wie er sagt. Die müsse ja nicht nur ein Interesse daran haben, die Flächen zu vermieten, sondern auch das Umfeld zu beleben.

In ihrer Antwort auf die Eingabe verdeutlichen Stadtverwaltung und Gewag, dass ihnen das Problem bewusst sei. „Der Wirtschaftsförderung sind die gewerblich nutzbaren Leerstände im Bereich Hasenberg bekannt, diese befinden sich in der Vermittlung an potenzielle Interessenten“, schreibt die Verwaltung. Alle Versuche, Läden anzusiedeln, seien bisher aber gescheitert.

Die IG Hasenberg verweist in ihrer Eingabe auf das tante-m-Konzept der Chrisma GmbH. Deren bisher rund 40 Lebensmittelgeschäfte werden weitgehend automatisiert und damit personalarm betrieben, was lange Öffnungszeiten bei vergleichsweise geringen Kosten ermöglicht. Das Konzept, das bisher vor allem im Süden Deutschlands genutzt wird, ist eigentlich für Dorfläden gedacht, lässt sich aber wohl auch für die Quartiersversorgung nutzen.

Es sei durchaus geeignet, um „die Nahversorgungslücke, zumindest in Teilen, zu schließen“, schreibt dazu die Gewag. Verweist aber darauf, dass das Unternehmen hinter tante-m keine Objekte zur Anmietung, sondern Franchisenehmer sucht. „Hier stoßen wir als Wohnraumvermieter an unsere Grenzen.“