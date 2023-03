Zuwander-Denkmal: Ideen und Sponsoren gesucht

Im öffentlichen Raum soll an die Leistung zugewanderter Menschen erinnern. Besonders dem Oberbürgermeister ist ein Denkmal wichtig.

Für ein mögliches Denkmal zur Geschichte der Zuwanderung erarbeite die Stadtverwaltung derzeit ein Konzept, berichtet Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz auf RGA-Anfrage: „Wir stecken da mitten im Prozess.“ Fragen, die dabei geklärt werden müssten, seien unter anderem ein möglicher Standort und ein Verfahren, um den richtigen Entwurf zu finden.

Zudem gehe es natürlich auch um die Finanzierung, die zum Beispiel über Sponsoren denkbar sei, so der OB: „Es wäre schön, wenn dazu aus der Wirtschaft, also aus dem Bereich, in dem viele Zuwanderer tätig sind und waren, Unterstützung käme.“ Im August hatte der in Remscheid ansässige Bundesverband spanischer sozialer und kultureller Vereine vorgeschlagen, ein solches Denkmal zu errichten.

Im öffentlichen Raum an die Leistung zugewanderter Menschen zu erinnern, sei absolut gerechtfertigt, betont der OB: „Ohne Zugewanderte wäre Remscheid bestimmt keine Großstadt.“ -wey-