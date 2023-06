Gesucht, gefunden: der Traumberuf

Vor einem Jahr wechselte Pfarrer André Carouge von der Friedenskirche zur Notfallseelsorge in Mettmann.

Von Peter Klohs

Remscheid. Beinahe auf den Tag vor einem Jahr wurde André Carouge als Pastor der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde an der Schützenstraße verabschiedet. Er war neuneinhalb Jahre als Theologe in der Friedenskirche tätig. Bereits in seiner Zeit als Pastor war er im Ehrenamt als Notfallseelsorger aktiv. Nun ist dies sein Beruf: Er ist Koordinator der Notfallseelsorge im Kreis Düsseldorf / Mettmann.

„Das Jahr ist ungeheuer schnell vergangen“, bilanziert der gebürtige Solinger. „Ich wusste ja, was ich tief im Herzen machen will. Und insoweit darf ich sagen, dass ich hier gefunden, was ich gesucht habe.“ Es sei ihm relativ leicht gefallen, sich in die für ihn ungewohnten Strukturen einzuarbeiten. Dazu kommt, dass sein Einsatzgebiet mit zehn Kommunen schon recht groß ist. „Das geht von Ratingen bis Langenfeld, von Heiligenhaus bis Haan.“ Auch, wenn einmal keine Einsätze zu verzeichnen seien, gebe es immer viel zu tun, so Carouge. „Kein Tag ist wie der andere. Das ist bei der Tätigkeit des Pastors auch so, weshalb mir die Einarbeitung nicht schwergefallen ist. Ich bin, wie zu meiner Remscheider Zeit in der Friedenskirche, in meiner Zeiteinteilung flexibel.“

Er war in den vergangenen Wochen verstärkt in Ratingen im Einsatz – nach der mutmaßlich vorsätzlich herbeigeführten Explosion in einem Hochhaus mit zahlreichen Verletzten. „Man tut gut daran, sich nicht so sehr mit den Hintergründen einer solchen Geschichte zu beschäftigen“, ist sich der Notfallseelsorger sicher. „Man weiß nur: Da ist etwas Schlimmes geschehen, und ich muss den Menschen helfen. Alles andere blende ich bewusst aus. Meine Psychohygiene ist mir sehr wichtig.“ Natürlich sei das zum Teil extrem belastend. „Aber es gibt die kollegiale Fallberatung“, sagt er. „Und ich gehe in Supervision.“

Geändert hat sich im vergangenen Jahr sein Blick auf die „kleinen“ Katastrophen. „Die großen verfolgt man in der Presse, die kleinen bekommt man doch als ‚normaler‘ Mensch nur mit, wenn man selbst betroffen ist. Wenn ein Partner nach 60 Jahren Ehe stirbt, dann lässt mich das nicht unbeeindruckt. Der Blick für die ‚kleinen‘ Katastrophen wird geschärft und damit der Blick auf das Wesentliche. Man ist als Koordinator für die Seelsorge ein Zeitfenster näher dran als der Pastor. Das macht die Notfallseelsorge intensiver. Man verinnerlicht, dass sich jederzeit etwas verändern kann.“ Im Extremfall kann und darf er auch Kollegen helfen. „Ich habe beide Ausbildungen abgeschlossen“, berichtet Carouge, „und kann also Betroffenen und Kollegen helfen.“

Ihm zur Seite stehen viele Ehrenamtler – rund 70 gilt es, zu begleiten. Die drei Koordinatoren im Kreis, die ökumenisch arbeiten, teilen sich den Hintergrunddienst auf. „Das geht von Fragen nach Übersetzern über Vorbereitungen von Unterrichten bis hin zum direkten Einsatz bei größeren Unfällen. Ich selbst fahre jeden Monat für einen oder zwei Tage mit bei den Rettungssanitätern, weil ich den Bezug zur Arbeit nicht verlieren will. Aber Unfälle sind nicht der Kern der Seelsorge. Standard ist für uns die Reanimation im häuslichen Umfeld.“

Begegnungen in Remscheid sind herzlicher als früher

Wie André Carouge versichert, vermisst er nichts nach einem Jahr Notfallseelsorge. „Ich mache ja hier und da Ersatzdienste als Pfarrer“, sagt er. „Wenn auch nicht in der Friedenskirche. Ich hasse es, eine graue Eminenz zu sein.“ Er würde gerne Menschen, denen er früher oft begegnet ist, häufiger sehen. „Aber dafür ist die Begegnung mit ihnen jetzt herzlicher.“

Hat er das Ende seines Weges erreicht? Ist er jetzt da, wo er immer hinwollte? „Man weiß nie, was geschieht. Aber dass ich an dieser Stelle, an diesem Arbeitsplatz alt werde, das kann ich mir schon vorstellen.“

Zur Person und zum Beruf

André Carouge wurde 1970 in Solingen geboren. Er betreut im Kreis Düsseldorf / Mettmann, in dem die Landeshauptstadt trotz des Namens nicht integriert ist, zehn Kommunen. Im Herbst steht für ihn die Ausbildung für Notfallseelsorger für das Bergische Land an, für Hückeswagen, Wermelskirchen, Remscheid und Radevormwald. „Für die alte Wirkungsstätte etwas zu tun, ist doch auch schön“, sagt er.