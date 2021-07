Gesangsstudenten mit einer Musical-Matinee

Rotationstheater

+ © Roland Keusch Führte im Rotationstheater durchs Programm: Heike Susanne Daum. © Roland Keusch

Klasse Heike Susanne Daum im Rotationstheater.

Von Elisabeth Erbe

Das Rotationstheater veranstaltete am Sonntag zum achten Mal die Musik-Reihe „Vorhang auf!“. Diesmal präsentierten sich fünf junge Gesangsstudenten mit einem Musical-Programm.

Den Start machte die Musikschülerin Nihal Azak mit dem Lied „And all that Jazz“ aus dem Musical „Chicago“. Gut 50 Gäste waren ins Theater gekommen, um sich für eine Stunde verzaubern zu lassen. Der Eintritt war frei – nach der Matinee durften die Gäste einen Obolus in den Hut legen.

Katharina Majorek zeigte ihr Gesangstalent im Chanson „Mein Herr“ aus dem Musical „Cabaret“ mit einer sehr reizenden Choreografie. Für Gänsehaut sorgte das Duo Carolin Wiens und Michael Krinner. Während Wiens leidenschaftlich „Wenn ich tanzen will“ sang, versuchte der Tod alias Krinner, sie immer wieder zu sich zu ziehen.

Beiden gelang eine emotionale Choreografie zum Gesang. Der Applaus war redlich verdient. Besonders Michael Krinner begeisterte das Publikum mit seiner abgrundtiefen und doch samtweichen Bass-Stimme. Heike Susanne Daum moderierte zwischen den Musical-Hits. „Besonders entzückend ist Arielle“, sagte die Gesangsdozentin.

Katharina Majorek sang „Die kleine Meerjungfrau“ auf märchenhafte Weise. Hätte man die Augen geschlossen, hätte man die Meerjungfrau und ihre Sehnsucht gesehen, ein Mensch zu sein. Schön wäre ein Kostüm zum Lied, vielleicht ein paar Flossen an den Füßen.

Timo Deitz sang „Music of the Night“ aus „Das Phantom der Oper“ und entführte in die berühmte Romanze. Auch die Stücke „This ist the Moment“ aus „Jekyll & Hyde“ und „Tonight“ aus der „West Side Story“ hatte er wunderbar interpretiert. „Vom Bandenkrieg geht es zum Bürgerkrieg. Leider immer noch aktuell“, erklärte Daum.

Pianist Michael Albert sorgt für Show-Atmosphäre

Es folgte ein musikalischer Sprung von Romeo & Julia zu Civil War. Und wieder war es Michael Krinner, der eine herausragende Leistung mit „Father, how long“ zeigte. Am Piano begleitete Michael Albert die Musikstudenten und sorgte mit meisterhaftem Klavierspiel für Show-Atmosphäre.

Das Projekt des Standorts Wuppertal der Musikhochschule Köln mit dem Rotationstheater bereichert nicht nur Musikstudenten. Die Zuschauer bedankten sich mit begeistertem Beifall. In der Zugabe standen alle Musiker mit ihrer Gesangslehrerin auf der Bühne und sorgten für einen grandiosen Abschluss.