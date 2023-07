Geringe Wohnmobildichte in Remscheid

Remscheid. In Remscheid gibt es, gemessen an der Bevölkerungszahl, vergleichsweise wenige Wohnmobile. Das zeigen Daten des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA). Demnach waren in der Stadt zum letzten Jahreswechsel 853 Wohnmobile angemeldet, das entspricht einer „Wohnmobildichte“ von etwa 76 Fahrzeugen je 10.000 Einwohner. Der Durchschnitt in NRW liegt bei 93 Wohnmobilen pro 10.000 Einwohner.