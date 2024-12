Gericht verurteilt räuberische Teenies

Das Jugendschöffengericht Remscheid hat am 17. September zwei 15-Jährige und einen 16-Jährigen jeweils zu einer Einheitsjugendstrafe von einem Jahr verurteilt. Das teilte Dr. Peter Lässig, Richter am Amtsgericht Remscheid, am Montag mit.

Die Vollstreckung wurde demnach zwar zur Bewährung ausgesetzt; allerdings müssen die drei Jugendlichen ihre Herbstferien für einen sogenannten „Warnschussarrest“ von zwei Wochen in der hiesigen Jugendarrestanstalt verbringen. Darüber hinaus haben sie jeweils 100 Stunden Sozialdienst abzuleisten. Das Urteil ist zwischenzeitlich rechtskräftig geworden.

Das Trio hatte in der zweitägigen, nicht öffentlichen Hauptverhandlung gestanden, drei betagte Damen im Mai und Juni dieses Jahres in der Remscheider Innenstadt unter anderem Handtaschen entwendet zu haben.

Die ersten beiden Fälle liefen nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme jeweils ohne Gewalt, sondern dafür unter Ausnutzung des Überraschungsmoments ab. Die Opfer haben seither aber Angst, wenn sie auf die Straße gehen. Im dritten Fall stürzte die Seniorin bei dem Überfall und zog sich erhebliche Verletzungen zu.

Nach Ansicht des Gerichts hatten die drei Schüler ihren Plan aus Langeweile ausgeheckt und um auf leichte Weise an Geld zu gelangen. Kurz nach ihrer letzten Tat wurden sie von einer Polizeistreife gestellt. tk

