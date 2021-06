Gerda Herfurth feiert heute ihren 100. Geburtstag mit der Familie

Glückwunsch

Die alte Dame lebt im Seniorenheim Haus Lennep.

Von Sabine Naber

Dass Gerda Herfurth heute 100 Jahre alt wird, das kommentiert sie mit einem Lächeln so: „Das Jahrhundert ist weg. Aber es geht ja weiter.“ Seit Anfang des Jahres wohnt sie im Seniorenheim Haus Lennep. „Ich bin froh, dass sie hier ist und ich sie in meiner Nähe habe“, erzählt Tochter Barbara Schnitzler, die ihre Mutter jeden Tag besucht. Und von der Gerda Herfurth sagt, dass sie immer „ein ganz liebe Mädel war“.

In Breslau geboren, ist Gerda Herfurth 1947 „ins Westfälische“ gekommen und hat später in der Nähe von Recklinghausen gewohnt. Von Beruf war sie Damenmaßschneiderin: „Bis zu meinem 80. Lebensjahr habe ich genäht und das so gerne getan. Früher bin ich oft nach Düsseldorf oder Köln gefahren und habe mir die Mode da angeschaut. Heute gucke ich mir noch unheimlich gerne Modehefte an“, erzählt die alte Dame, die sehr auf ihr Äußeres achtet und sich modisch kleidet.

Bis Ende 2018 war Gerda Herfurth noch mit dem Rollator unterwegs, das geht jetzt inzwischen nicht mehr. „Aber ich habe einen leichteren Rollstuhl bekommen, den ich selbst fahren kann. Das ist gut so, denn ich liebe die Natur, bin so gerne draußen. Jeden Tag besuche ich die Vögel, und wenn ich mit ihnen rede, dann kommen sie immer näher.“ Im Haus Lennep fühlt sie sich wohl. Sie liebt es, auf dem Balkon zu sitzen, den ihre Tochter mit vielen Blumen so schön wie einen Garten gemacht hat. Früher habe sie oft in Südtirol Urlaub gemacht. Das sei einfach wunderbar gewesen.

Sie guckt gerne Dokumentationen und die Formel Eins

Die alte Dame interessiert sich für viele Dinge. Ihr Enkel hat einen großen Fernsehapparat gesorgt, so dass sie Dokumentationen über Länder und Tiere sehen kann. „Meine Lieblingssendung ist aber Formel Eins. Der Sebastian Vettel ist mein Junge“, schwärmt sie. Und für Fußball kann sich Gerda Herfurth auch begeistern. Zumindest, wenn die Vereine aus Dortmund, Schalke und München spielen. Auf dem Tablet schaut sie sich die Bilder von ihren drei Urenkeln an: „Das macht mir so viel Spaß.“

Der Geburtstag wird heute im Wintergarten von Haus Lennep gefeiert. „Ich bin neugierig, wer heute alles an mich denkt. Und wer zur Feier kommt.“