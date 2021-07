Gerd vom Schemm sorgte mit seiner Musik für Freudentränen

Persönliches Weihnachtswunder

+ © Roland Keusch Gerd vom Schemm hat mit 71 Jahren noch das Orgelspielen gelernt. Musikalisch war er schon immer. Damit erreichte er die Menschen. © Roland Keusch

Der Lüttringhauser spielte spontan ein Konzert in der Klinikkapelle.

Der Aufruf im RGA sorgte dafür, dass bei Gerd vom Schemm eine Erinnerung aufkam. Der Lüttringhauser erzählt uns daher heute sein persönliches Weihnachtswunder: Er spielte zu Weihnachten für Menschen, denen es nicht so gut geht wie anderen. Musikalisch war der Remscheider schon immer. Vor kurzem erst hat der 71-Jährige einen Orgel-Basiskurs des Erzbistums Köln erfolgreich bestanden. Die Trainingsstunden absolvierte er mit Kreiskantor Dieter Leibold an der voluminösen Klais-Orgel in der Kirche St. Suitbertus. „Darüber bin ich sehr dankbar“, erzählte Gerd vom Schemm damals, als ihn der RGA an der Orgel besuchte. Schließlich kostet das handgebaute Instrument mal eben 700 000 Euro. Mit seiner Musik hat Gerd vom Schemm bereits Gutes tun können.

Seine Geschichte von seinem persönlichen Weihnachtswunder erzählt er nun in eigenen Worten:

Es ist schon etwas her. Mein bester Freund aus Kassel war im Vikariat und mit einer Pfarrerin aus Fulda befreundet und wir hatten geplant, dort im Pfarrhaus gemeinsam mit noch einem Theologiestudenten Weihnachten zu feiern. Also packte ich einen Weihnachtsbaum auf den Dachgepäckträger und meine Sammlung von Orff-Instrumenten wie Bongos, Handtrommeln, Xylophon, Triangel und mehr plus Gitarre in den Kofferraum und ab ging’s nach Fulda.

Unter dem geschmückten Weihnachtsbaum haben wir gemeinsam improvisiert, was recht gut klappte, obwohl wir alle keine professionellen Musiker waren. Die Pfarrerin meinte, sie wäre fast den ganzen Heiligen Abend nicht zu Hause. Erst Gottesdienst in der Kirche und dann Weihnachtsgottesdienst in der Krankenhauskapelle, anschließend Besuch der Kranken auf den Stationen. „Können Sie denn nicht in der Krankenhauskapelle musizieren?“, fragte sie uns. Wir konnten.

Wir nahmen alles mit. Zweimal im Verlauf des Gottesdienstes gab es ein Zeichen – und wir haben improvisiert und gespielt, so gut wir nur konnten. In der Kapelle selbst waren nur wenige Kranke, aber alles wurde auf die Stationen übertragen. So konnte jeder in der Klinik per Kopfhörer den Gottesdienst, und damit auch unser Konzert hören.

Mit solch einer Reaktion hatten die Musiker nicht gerechnet

Später, als die Pfarrerin wieder zu Hause war, erzählte sie uns von den Menschen in ihren Krankenzimmern und wie beglückt diese über unseren musikalischen Beitrag waren. Teils mit Tränen in den Augen bedankten sie sich herzlich bei der Pfarrerin. Mit solch einem berührenden Ergebnis hatten wir gar nicht gerechnet. Es war wunderbar, wir hatten einen Heiligen Abend in und für die Gemeinschaft. Für mich ist das eine sehr schöne Erinnerung, sagt Gerd vom Schemm. mw