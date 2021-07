Geräuschkulisse empfindet sie als eine Wohltat

8. Dezember

+ © Doro Siewert Viola Juric mit RGA-Redakteur Andreas Weber. © Doro Siewert

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Andreas Weber schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Andreas Weber schließen

Stadtsprecherin Viola Juric nimmt Beschallung durch Weihnachtstreff nicht als unangenehm wahr.

Von Andreas Weber

Auf der Fensterbank in ihrem Arbeitszimmer stehen kleine Blümchen, ein Familienbild, ein Südafrika-Kalender und zwei holzgeschnitzte Katzen. Dahinter blickt Viola Juric an diesem Morgen in eine trübe Suppe, durch die schemenhaft die Eisbahn und die Lichterketten an den Holzhütten erkennbar sind. Nebel oder Sonnenschein, für die Stadtsprecherin macht dies im Weihnachtstrubel keinen riesigen Unterschied an ihrem Arbeitsplatz.

„Eigentlich schaue ich eher selten runter“, gesteht sie. Den Weihnachtstreff vor dem Rathaus nimmt sie im zweiten Stock vor allem akustisch wahr – mit musikalischer Dauerbeschallung. Eigentlich hat Viola Juric im Winter die Fenster gerne auf Kipp, schließt sie dann doch, wenn es ein Telefonat oder die Konzentration erfordern. Nervig sind die Popsongs von der Eisbahn keinesfalls. „Eigentlich ist es sehr gut zu ertragen“, findet die 46-Jährige. Mancher würde sich abgelenkt fühlen, für Viola Juric ist die Geräuschkulisse in ihrem Einzelzimmer eine Wohltat. „Für mich ist es eine Möglichkeit, teilzunehmen“, sagt sie. Teilnehmen an Ereignissen, die im Herzen Remscheids in Blickweite stattfinden.

Der Wochenmarkt zählt dazu, das Löwen-Festival, Public Viewing und natürlich der Weihnachtstreff. Die Dezibelzahlen sind erträglich, nur wenn Bands sich beim Löwen-Festival für ihren abendlichen Auftritt beim Soundcheck eingrooven, wackeln im Rathaus die Scheiben und es wird leicht unangenehm.

Viola Juric ist seit September 1993 bei der Stadt Remscheid, kam über ein duales Studium Verwaltungswissenschaften zunächst in die wirtschaftliche Sozialhilfe, war dann in der Wohnberatungsstelle und wechselte vor zehn Jahren in die Pressestelle und Raum 222. Auch wenn sie den Weihnachtstreff selten besucht, besonders schätzt sie ihn, wenn unten Kindergruppen singen. „Das genieße ich.“