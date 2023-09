Genesis-Mann Ray Wilson in der Kloki

In der Klosterkirche spielte am Donnerstag eine Musik-Legende. Sie verlief der Abend.

Von Peter Klohs

Remscheid. Mehr als 300 Musikbegeisterte waren am Donnerstagabend in die Lenneper Klosterkirche gepilgert, um Ray Wilson und seine Band abzufeiern. Wilson, bestens bekannt als Nachfolger von Phil Collins als Sänger der Mega-Band Genesis, zeigte sich bestens aufgelegt und bei Stimme. Sein zweistündiges, von einer Pause in zwei Sets gegliedertes Konzert, strotzte nur so von Genesis-Klassikern. Aber auch Wilsons eigene Stücke sowie Solo-Werke von Collins oder Peter Gabriel waren zu hören.

Von Anfang an war der Live-Sound klar, transparent dynamisch, ein Genuss. Mit „Congo“ vom letzten Genesis-Studioalbum „Calling all stations“ ging es los, mit „That’s All“ erklang ein großer Hit der Band bereits sehr früh und mit „Take it slow“ sang Wilson eine eigene Halbballade. Schon nach den ersten Stücken war klar, dass Wilson und seine sechsköpfige Band nah an der Originalmusik von Genesis & Co. blieben und auf Improvisation weitgehend verzichteten, was manche der Besucher als „ein wenig steril“ – so Manfred, 62, der aus Wermelskirchen angereist war – empfanden, andere aber waren eben deswegen gekommen, wie Andreas aus Remscheid, der „in Erinnerung schwelgen“ wollte. „Damit bin ich groß geworden, deshalb bin ich gekommen“, sagte er.

Deswegen ist Wilson Peter Gabriel näher als Phil Collins

Wilsons Stimme ist der von Peter Gabriel näher als derjenigen von Phil Collins. „Sledgehammer“, druckvoll und intensiv, bewies dies. Aus der Frühzeit der Band spielte das Sextett „Carpet crawler“, eine hypnotische Komposition des 1974er Albums „The lamb lies down on broadway“, andere Hits folgten. Steffi Hoelk an der Violine konnte sich auszeichnen, Ray Wilsons Bruder Steve bearbeitete diverse Gitarren, Drummer Mario Koszel bearbeitete druckvoll und zugleich sensibel sein Schlagzeug, das durch eine durchsichtige Trennwand vom Rest der Band getrennt war.

Die „richtig großen Hits“ hatte sich Wilson für den zweiten Teil aufbewahrt, inklusive des magischen „In the air tonight“ mit seinem voluminösen Schlagzeugeinsatz, den Mario Koszel genau so exakt spielte wie weiland Phil Collins. Balladen wie „Another day in paradise“ und Reißer wie „Land of confusion“ beendeten einen herausragenden Abend in der Klosterkirche.

