Gemeinsames Weihnachtskonzert zieht Fangemeinde an

Chöre singen gemeinsam

Das Weihnachtskonzert des Frauenchors Remscheid, des MGV Germania und Gäste fand in der Lutherkirche statt.

Von Stephanie Licciardi

„Parapapampam“ - wer kennt es nicht? Das „Trommellied“ von Wolfgang Lüderitz. A-capella und fast mühelos stimmte der Remscheider Frauenchor das bekannte Weihnachtslied an. Dies sorgte für viel Zwischenapplaus und Begeisterung. Zum Weihnachtskonzert in der Lutherkirche unter dem Motto „Wir freuen uns auf Weihnachten“ luden der Remscheider Frauenchor gemeinsam mit dem Remscheider Männerchor „Germania“, unter der Gesamtleitung von Claudia Rübben-Laux, ein. Als besonderer Gast wurde das Bläserquintett der „Dabringhauser Musikanten“ begrüßt. Musikalische Unterstützung gab es von Musikdirektor Peter Bonzelet an der Orgel und am Flügel von der Wuppertaler Flötistin Aline Wolzenburg.

Fröhlich-besinnliche Mischung

Zu Beginn sangen als gemischter Chor die beiden Gastgeber des Abends gemeinsam und führten mit Stücken wie „Tröstet mein Volk“ (Gerhard Rabe) oder „Lorenz Maierhofers „Advent ist ein Leuchten“ in das Konzert ein. Mit einem bunten Potpourri an bekannten Advents- und Weihnachtsliedern überzeugte dann der Frauenchor. Von englischsprachigen bis hin zu klassischen Stücken nahmen die Remscheider Damen ihre Zuhörer mit auf eine akustische Reise durch die Adventszeit. „Weihnachten ist die Zeit, in der wir uns daran erinnern sollten, dass es auf der Welt nicht allen gut geht“, mahnte Claudia Rübben-Laux. „Wir sollten daran denken, dass Hunger und Armut weit verbreitet sind.“ Mit John Lennons „Happy Xmas (War is over)“ und Bob Geldorfs „Do they know it´s Christmas“ setze der Frauenchor damit ein wichtiges Zeichen. Der guten Stimmung in der Lutherkirche tat die Botschaft dennoch keinen Abbruch und spätestens zu „Feliz Navidad“ (José Feliciano/Audrey Snyder) klatschten und sangen auch die letzten Besucher mit.

„Germania“ und „Dabringhauser“ entschleunigen musikalisch

Das Bläserquintett der „Dabringhauser Musikanten“ sorgte mit insgesamt sieben Liedern im Gepäck für eine besinnliche Atmosphäre unter den Zuhörern. Auch die „Germanen“ überzeugten mit einer gelungenen Mischung an bekannten Klassikern. Als besonderes Bonbon sang Rübben-Laux („Leise rieselt der Schnee“), ausgebildete Sopranistin, bei den Herren mit. Abgerundet wurde das Konzert durch gemeinsame Lieder mit dem Publikum zu „Macht hoch die Tür“, „Alle Jahre wieder“ und zum Abschluss „Tochter Zion“. Ein insgesamt gelungenes Vorweihnachtskonzert mit Gute-Laune-Vorfreude-Potenzial, das bestens bei den Remscheidern ankam. „Kein Raum in der Herberge“ Pfarrer Friedhelm Krämer mahnt in der Adventszeit zum Umdenken. „Die Geschichte in der Krippe, vom ´kein Raum in der Herberge´ ist keine alte, sondern eine hochmoderne und hochaktuelle Geschichte“, so Krämer. „Unter uns gibt es Menschen und Gruppen, für die auch heute kein Raum in unserer Gesellschaft ist.“