Gemeinde gründet  Jugendband

Mit einer neuen, eigenen Jugendband will die Evangelische Auferstehungs-Kirchengemeinde künftig von 0 auf 100 durchstarten – und sucht dafür noch junge Talente.

Remscheid. Wer mitmachen kann und was genau dahintersteckt, erklären wir im Folgenden.

Wer kann mitmachen?

Alle Jugendlichen, die gerne singen oder Schlagzeug, Gitarre, Saxofon, Bass, Klavier oder irgendein anderes Instrument spielen. „Außerdem dürfen die Jugendlichen hier wirklich mitentscheiden: Name, Songs, Design und was eine Band sonst so braucht“, erklärt die neue Bandleiterin, Kantorin Henrieke Kuhn. Bisher hätten sich bereits einige Sängerinnen und Sänger gemeldet. „Was super ist – dann haben wir wie einen kleinen Chor dabei und können auch mehrstimmig singen.“ Sie suche aber auch noch ein paar Instrumentalistinnen und Instrumentalisten, sagt Henrieke Kuhn, die selbst die Pop-Akademie in Herford/Witten besucht hat. Seit einem Jahr ist sie Kantorin im Gesamtverband evangelischer Kirchengemeinden. Ihr Herz schlägt für Rock und Pop – und die gemeinsame Ensemblearbeit.

Wann wird geprobt?

Alle 14 Tage, mittwochs von 19.30 bis 21 Uhr in der Versöhnungskirche Remscheid, Burger Straße 23 im Südbezirk. Die Proben starten am 23. August.

Wo kann ich mich anmelden?

Am besten online, denn hier muss ein kleiner Fragebogen ausgefüllt werden:

https://forms.churchdesk.com/f/ckKFBt1vij

An wen wende ich mich bei Fragen?

An Kantorin Henrieke Kuhn unter der E-Mail-Adresse: henrieke.kuhn@ekir.de