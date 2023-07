Geldsetzer gibt am Hasten richtig Gas

Fühlen sich in der Oberhützer Straße 53 sehr wohl: Elektro Geldsetzer mit (v.l.) Maximilian, Stephan, Katharina Geldsetzer.

Elektrotechnik-Firma zählt als Hochleistungsspezialist zu den führenden Unternehmen an Rhein und Wupper.

Von Andreas Weber

Remscheid. Unter den größten Elektroinstallateuren an Rhein und Wupper weist das Unternehmer-Magazin, der Rhein-Wupper Manager, Elektro Geldsetzer an fünfter Stelle im Ranking 2023 aus. Mit einem Jahresumsatz, der sieben Millionen Euro beträgt, und mit 68 Mitarbeitern sind die Remscheider in ihrer Branche im Bergischen top.

Vor dem Familienunternehmen aus Hasten rangieren nur vier Firmen aus Düsseldorf und Velbert. Geldsetzer hat einen bemerkenswerten Aufstieg hinter sich. 1966 von Hermann Geldsetzer in einer Garage am Kremenholl gegründet, entwickelte sich der Betrieb über 57 Jahre vom einfachen Handwerksbetrieb zum Hochleistungsspezialisten für die Industrie.

Versteckt in einem Seitenzweig der Oberhützer Straße haben Stephan Geldsetzer und sein Sohn Maximilian in der Haus-Nr. 53 seit März endlich den Platz, den der expandierende Betrieb dringend benötigte. Auf dem Werksgelände der ehemaligen Werkzeugfabrik Padre (Paul Dreiner) fühlt sich der Schaltanlagenbauer auf 2.600 Quadratmetern pudelwohl. In der Haddenbacher Straße 145 waren es nur 600 qm gewesen. Elf Jahre stand Padre leer. Stephan Geldsetzer, der privat direkt nebenan lebt, hatte das Objekt schon länger im Auge.

Die Nutzungsänderung dauerte. Viele Hebel wurden gezogen. Mit Hilfe der städtischen Wirtschaftsförderung und dem Bauamt gelang das Vorhaben. Der dreijährige Genehmigungsprozess wurde erfolgreich abgeschlossen. 1,5 Millionen Euro investierte Geldsetzer für Kauf, Umgestaltung, Sanierung. „Dieses Areal passt maßgeschneidert zu uns“, freut sich Stephan Geldsetzer. „Für einen Neubau auf der grünen Wiese hätten wir 2,5 bis drei Millionen Euro in die Hand nehmen müssen.“ Das Unternehmen erlebte während der Pandemie Einbrüche, steht momentan jedoch blendend da. „Unsere Auftragsbücher sind rappelvoll“, erklärt Stephan Geldsetzer zufrieden. Keine Selbstverständlichkeit in Zeiten, in denen Industrie, Wirtschaft, Handwerk kämpfen.

Nachwuchsmangel kennt Geldsetzer nicht

Geldsetzers Kundschaft stammt fast ausschließlich aus dem Bergischen Land. Industriemontagen von Mittelspannungsanlagen bis EDV führen Geldsetzer unter anderem zu Vaillant, Edscha, Hazet, Pflitsch oder die EWR. „Wir sind super ausgestattet, haben sehr gute Monteure“, nennt der Firmenchef ein Rezept, warum es läuft. Nachwuchsmangel bei Elektroinstallateuren für Energie- und Gebäudetechnik kennt Geldsetzer nicht. „Das liegt auch dran, dass wir weit über Tarif bezahlen“, meint der 56-Jährige und lobt: „Unsere Mitarbeiter sind unser Aushängeschild.“

An Weitsicht hat es der Familie nie gemangelt. Auf die Elektro Geldsetzer GmbH & Co. KG folgte 1988 die Geldsetzer Elektrotechnik, die Stephan, frisch von der Meisterschule gekommen, vorantrieb. „Wir sind längst kein Handwerksbetrieb mehr, sondern eher ein Industriebetrieb“, sagt der zweifache Familienvater.

+ Liegt in einem Seitenarm der Oberhützer Straße: Geldsetzer Elektrotechnik GmbH hat nun allen Platz, den es benötigt. © Firma Geldsetzer

Neben viel Fleiß und Können gehören Mut und Glück zum Erfolg

Die Aufträge bewegen sich in der Regel zwischen 250.000 und 2,5 Millionen Euro. Ein großer mit einem Rekordvolumen von sechs Millionen Euro könnte demnächst hinzukommen. Dass Geldsetzer mit hohen Beträgen in Vorleistung gehen kann, ist hart erarbeitet. Mittlerweile zählt Geldsetzer zu den gewichtigen Playern bei Elektroinstallationen im Bergischen. „Wir sind immer mutig gewesen“, stellt der Chef fest, räumt aber ein, dass neben viel Fleiß und Können ab und zu Glück dazu gehöre.

Alle Folgen der Serie RGA vor Ort

Ein Ende ist nicht in Sicht. „Wir wollen weiter wachsen. Am Hasten haben wir die Möglichkeit, um noch mal richtig Gas zu geben“, kündigt der Senior an. Dabei nutzt die Firma auch seine anderen Standorte. Die Haddenbacher Straße 145 bleibt im Besitz als Lager, ein weiteres Objekt steht in der Südstraße 18 b mit einer 1.000-Quadratmeter-Halle zur Verfügung, nicht zuletzt für die insgesamt 20 Arbeitsbühnen.

Dass sich Stephan Geldsetzer für die Zukunft gut aufgestellt sieht, liegt auch an den familiären Perspektiven und der dritten Generation. Die Nachfolge ist auf dem Weg. Sohn Maximilian (27) ist Elektromeister und Geschäftsführer, hatte nach seinem Abi 2014 eine Lehre als Elektroinstallateur im Haus absolviert und war nach einem Jahr Handwerksmeisterschule in Oldenburg 2019 zurückgekehrt. Tochter Katharina (23) stieg nach einer Banklehre in den kaufmännischen Bereich und die Buchhaltung ein. Letztere wird von ihrer Mutter May-Britt geleitet.

Produktpalette

Geldsetzer Elektrotechnik am Hasten ist von Maschinensteuerungen, Mess- und Regeltechnik, Industrieinstallationen, Mittelspannungsanlagen bis zu Netzwerktechnik und Kabelkonfektionen unterwegs. Systempartner bei den Schaltanlagen ist das Ratinger Technologieunternehmen ABB (Striebel & John).