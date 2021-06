Gegen die Kälte hilft den Artisten nur Bewegung

Winterzirkus Salto

+ © Roland Keusch Den Artisten Josy Renz und Leonardo Traber vom Zirkus Salto wird es durch das Training warm. © Roland Keusch

Winterzirkus Salto gastiert in Remscheid. Die Vorstellungen in der kalten Jahreszeit haben einen speziellen Reiz.

Von Jennifer Preuß

Die Kamele und Lamas sind mit ihrem dicken Fell klar im Vorteil. Dem Menschen hilft in der Kälte nur eines, um sich warm zu halten: Bewegung. So halten es die Artisten des Winterzirkus Salto jedenfalls, die auf dem Remscheider Schützenplatz zu Gast sind.

Bei Minusgraden haben sie einen Teil des Platzes freigeschaufelt – dort, wo nun das große gelb-blaue Zelt steht. Hartnäckig war die dicke, teils festgefahrene Eisschicht. „Wir haben auch eine Heizung. Aber hätten wir sie angeschaltet, hätte das Zelt unter Wasser gestanden“, erzählt Danny Trumpf von den Winternöten.

Es müssen immer wieder neue Ideen entwickelt werden

Er hat in den vielen Jahren des Herumreisens schon erleben müssen, wie das Wasser sofort gefror, als es aus dem Hahn kam. Und doch hat der Winter aus Zirkussicht durchaus seine Vorteile – im Gegensatz zum Sommer. Sind die Temperaturen hoch und Sonnenschein allgegenwärtig, dann ziehe es die Zuschauer nicht ins Zirkuszelt, sagt Danny Trumpf. Ohnehin sei das Geschäft sehr vom Wetter abhängig. Es darf nicht zu warm, aber auch nicht zu kalt sein. Leichter Regen ist vorteilhaft, Schneeschauer dagegen schrecken ab. Den richtigen Zeitpunkt zu erwischen, ist also eine Kunst für sich.

„Aber man kann schon sagen, dass Herbst und Winter die besten Zeiten für uns sind“, sagt Danny Trumpf, der sich selbst bei der Aufführung aber keine kalten Finger erlauben kann. Er, der schon mit zwei Jahren in der Manege stand, jongliert unter anderem. Einen anderen Lebensstil kann Danny Trumpf sich trotz aller Widrigkeiten nicht vorstellen. „Auch wenn es ein schweres Brot ist, wir kommen nicht davon los.“

Für seine Zuschauer lässt sich der Artist immer was Neues einfallen, bindet Licht, Laser und Musik in die Shows mit ein. So soll auch das Remscheider Publikum Neues zu sehen bekommen. Der Zirkus Salto ist als Winterzirkus bereits zum dritten Mal in der Stadt. Die Resonanz sei jedes Mal erfreulich positiv gewesen. „Das Umfeld war immer begeistert“, sagt Danny Trumpf. So solle es auch dieses Mal wieder sein.

In Aktion sind die Artisten täglich um 15.30 Uhr zu sehen. Am Sonntag gibt es um 11 und 14 Uhr Vorstellungen, am Sonntag, 29. Januar, nur eine um 11 Uhr. Sie bildet den Schlusspunkt