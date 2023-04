Gefängnis oder Forensik? Was plant das Land NRW an der Knusthöhe?

Das Grundstück in Lennep liegt brach. Die Stadt darf keine Wohnungen bauen - doch wie will das Land die Fläche dann nutzen?

Von Sven Schlickowey

Remscheid. Was genau das Land NRW mit seinem Grundstück im Lenneper Ortsteil Knusthöhe vorhat, darüber macht der zuständige Landesbetrieb weiterhin keine Angaben. Zwei mögliche Varianten, was dort gebaut werden könnte – die beide vermutlich auf wenig Gegenliebe bei den Anwohnern rund um das Areal gestoßen wären – scheinen nach RGA-Recherchen inzwischen aber vom Tisch zu sein: Nach Angaben der jeweils zuständigen Landesministerien ist das Grundstück nämlich weder für ein weiteres Gefängnis, eine sogenannte „Rotationsanstalt“, noch für eine forensische Klinik geeignet.

Dem RGA liegt ein Schreiben des Gesundheitsministeriums an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb vom 14. September 2022 vor, in dem der Leiter des Referats Bau Maßregelvollzug mitteilt, dass sein Ministerium kein Bedarf an dem Grundstück habe, da „die Fläche für den Bau einer Klinik des 2. Ausbauprogramms zu klein ist“. Hintergrund ist ein Beschluss der Landesregierung aus dem Jahr 2012, im Landgerichtsbezirk Wuppertal eine weitere forensische Klinik zu bauen, um die wohnortnahe Unterbringung suchtkranker Straftäter zu ermöglichen. Die Wahl fiel schließlich nach langer Diskussion auf ein Grundstück an der Parkstraße in Wuppertal-Ronsdorf.

Auch die vom Land geplante „Rotationsanstalt“ wird wohl nicht nach Remscheid kommen. In diese Einrichtungen sollen Beschäftigte und Gefangene anderen Justizvollzugsanstalten einziehen, während ihre Liegenschaften saniert werden. Weil viele der Gefängnisse in NRW baufällig sind, darunter auch die JVA in Lüttringhausen, würde diese Einrichtung vermutlich viele Jahre betrieben.

Stadt wollte Grundstücke zu Neubaugebiet zusammenfassen

Viele der dafür notwendigen Voraussetzungen wie eine gute verkehrliche Anbindung erfüllt das landeseigene Grundstück in Knusthöhe zwar, offenbar nicht aber die wichtigste – es ist zu klein. Für den Bau einer „Rotationsanstalt“ benötige man ein rund 15 Hektar großes zusammenhängendes Grundstück mit einer Abmessung von etwa 300 mal 500 Meter, teilt Dirk Reuter, stellvertretender Sprecher des Justizministeriums mit. Das ist etwa dreimal so viel Fläche wie dem Land in Knusthöhe gehören.

Lesen Sie auch Aus für Knusthöhe führt zu Kontroverse Aus für Knusthöhe führt zu Kontroverse Mieten, wohnen, bauen und leben in Lennep Mieten, wohnen, bauen und leben in Lennep

Wie berichtet wollte die Stadt dem Land das Grundstück eigentlich abkaufen, um es mit umliegenden stadteigenen zu einem Neubaugebiet insbesondere für Einfamilienhäuser zusammen zu fassen. Nachdem der zuständige Bau- und Liegenschaftsbetrieb zunächst Verkaufsabsicht signalisiert hatte, machte er später einen Rückzieher. Die Parzelle sei „aktuell nicht entbehrlich“, hieß es. Weitere Anfragen nach einer möglichen Nutzung blieben unbeantwortet.

Damit wurde auch der Plan vom Neubaugebiet begraben. Man könne ja keine Wohnbebauung planen, wenn unklar sei, was in der Nachbarschaft entstehe, erklärte Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz damals. Dass das Neubaugebiet endgültig vom Tisch ist, zeigt der Begleitantrag zum Haushalt, den die Gestaltungsmehrheit nun einreichte. Mit ihm wird die komplette Maßnahme auf null gesetzt.