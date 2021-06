Gefällter Baum gibt Blick auf den Torbogen frei

Historisches Foto

So sieht es heute an der Ecke Bahnhof-/Robert-Schumacher-Straße aus: Die Verkehrsführung vor dem Vaillant-Gebäude wurde geändert, das Tympanon freigelegt.

Unser Rätselfoto zeigte den Vaillant-Gebäudekomplex gegenüber vom Lenneper Bahnhof.

Von Andreas Weber

So wahnsinnig viel hat sich an dieser Stelle nicht verändert. Das Gebäude ist dasselbe geblieben, nur das Umfeld an der Ecke Bahnhof-/Robert-Schumacher-Straße direkt gegenüber vom Lenneper Bahnhof hat mit dem Kreisverkehr ein neues Gesicht bekommen.

Die ausführlichste Zuschrift kam von Roland Benscheid, der auf den weitläufigen Gebäudekomplex und dessen Historie Bezug nimmt. Heute finden sich in der Bahnhofstraße 15 die Versicherung Pronova BKK und die Firma Vaillant, die dort ihre technische Beratung rund um moderne Heiztechnik und den Vertrieb Deutschland untergebracht hat.

Erst war an dieser Stelle das Hotel „Kaiserhof", später die Lenneper Sparkasse, heute hat dort die Firma Vaillant einen großen Standort.

2015 gab an dieser Stelle Remscheids die letzte selbstständige gesetzliche Krankenkasse, die Vaillant BKK, ihre Selbstständigkeit auf. Zum 1. Juli fusionierten die Pronova BKK und die Vaillant BKK. „Das Gesundheitswesen in Deutschland hat sich in den letzten Jahren deutlich verändert“, sagte damals der Vaillant-BKK-Vorstand Manfred Greupner. „Die politischen Regelungen machen es gerade für kleinere Krankenkassen wie unsere nicht leicht.“

Für die Kleineren sei es weit schwieriger, zum Beispiel in Verhandlungen mit Krankenhäusern und Pharmaindustrie Vergünstigungen zu erreichen, weil es an „Masse“ mangele, meinte Greupner im Gespräch mit dem RGA. Der Zusammenschluss mit dem starken Partner Pronova BKK, in Ludwigshafen beheimatet, galt als konsequenter Schritt. Die Betriebskrankenkasse der Vaillant GmbH war 1953 gegründet worden, hatte ihren Sitz zunächst im Hauptwerk an der Berghauser Straße.

2004 zog die BKK mit ihrer Hauptverwaltung in das große Gebäude an der Bahnhofstraße um. Zu Vaillant bemerkt Roland Benscheid noch: „Das Remscheider Familienunternehmen Johann Vaillant wurde 1874 gegründet. Der Aufschwung zu einer Weltfirma begann 1894 mit einem Patent für ein neuartiges geschlossenes System eines Gasbadeofens. Der ‘Vaillant Hase’ ist seitdem das Markenzeichen.“

An der Ecke Düstergasse lädt die Stadtküche zum Mittagessen ein

Auch Dieter Prill und Abdul-Rahman Koujan lieferten die richtige Lösung des RGA-Rätsels. Klaus Gärtner fügt hinzu, dass in dem Gebäudekomplex früher die RWE-Verwaltung ansässig war. In einem Teil an der Ecke Düstergasse ist seit September 2010 die Kantine im ehemaligen RWE-Gebäude wieder in Betrieb. Viele Lenneper treffen sich in der Stadtküche zum Mittagessen und können von montags bis sonntags zwischen zwei frisch gekochten Mahlzeiten wählen.

Bei der Auflösung unseres Rätselfotos lassen sich zwei kleine Denkmäler erkennen, die früher durch einen Baum am Straßenrand verdeckt waren. Ins Auge sticht besonders der Torbogen. Das Tympanon, ein reliefverziertes Giebelfeld, und eine Kopfbüste entstammen dem Hauseingang des 1891 an dieser Stelle von Baurat Albert Schmidt errichteten, klassizistischen Wohn- und Gasthauses, das später das Hotel „Kaiserhof“ beherbergte und ab 1926 das Gebäude der städtischen Sparkasse Lennep. Ein Gedenkstein am Gebäude weist auf die Geschichte der Erinnerungsstücke hin.

Der Bahnhof Lennep hat im Übrigen sein Äußeres und Inneres durch den Einzug des Physiotherapiezentrums von Ingo Brögelmann verändert. Klaus Gärtner erinnert sich noch daran, dass sich unmittelbar gegenüber von Vaillant die Bahnsteige mit den Gleisen 36 bis 38 befanden und eine Drehscheibe zum Wenden der Lokomotiven.

