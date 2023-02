Gedenken an Sintiund Roma

In der kommenden Woche, am 2. beziehungsweise 3. März, jährt es sich zum 80. Mal, dass Sinti und Roma aus dem deutschen Reichsgebiet verhaftet und in das Konzentrationslager Auschwitz deportiert wurden.

An ihre Schicksale erinnert die Stadt Remscheid mit einer Gedenkveranstaltung. Sie führt am Freitag, 3. März, ab 9.30 Uhr die Teilnehmenden zum Denkmal, am Blaffertsberg in der Nähe der Klausener Straße 123, zusammen.

Es sprechen Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz, Vertreter der Sinti Allianz Deutschland und des Vereins Gedenk- und Bildungsstätte Pferdestall, der die Geschichte der Verfolgten für die Nachwelt erhält. Mit dabei sind auch Mitglieder der verfolgten Remscheider Familien. Es folgt die Niederlegung eines Kranzes in stillem Gedenken, wie es in der Mitteilung der Verwaltung heißt. Musikalisch begleitet wird die Veranstaltung auch in diesem Jahr wieder durch das Ensemble Romeny Jag. -zak-