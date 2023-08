Geburtstagswochen: „So richtig alt ist man erst ab 40“

RGA-Redakteur Gunnar Freudenberg erzählt vom Leben mit seinen Söhnen Hannes (7) und Michel (5)

Aufmerksame Leser dieser Kolumne werden es bemerkt haben: Hinter Michel steht nicht mehr eine 4, sondern eine 5. Sein Geburtstag war aber nur der Auftakt: Nacheinander und innerhalb von sechs Wochen wird unsere vierköpfige Familie ein Jahr älter.

Für mich ist es die Zeit im Jahr, in der ich mir am meisten Gedanken über die Zeit mache und dabei immer zu derselben profanen Erkenntnis komme, wie relativ sie doch ist. Dass Michel jetzt schon ganze fünf Jahre bei uns wohnt, klingt für mich erst mal krass. So lange? Eine ganze Hand voll? Andererseits: Was sind schon fünf Jahre? Als ich zum Beispiel meinen fünften Geburtstag feierte, war meine Frau Larissa noch nicht mal geboren – was sich in der Zwischenzeit zum Glück verändert und ziemlich verwachsen hat.

Wenn ich Revue passieren lasse, wie viele Entwicklungsschritte Michel in seine fünf Jahre gepackt hat, kann ich es kaum glauben und bin hin- und hergerissen: Einerseits freue ich mich begeistert über jeden Entwicklungsfortschritt, andererseits wird mir bewusst, dass ein weiterer Abschnitt unwiederbringlich vorbei ist. In genau einem Jahr ist Michel schon ein Schulkind. Exakt an seinem sechsten Geburtstag wird er eingeschult.

Heute feiern wir Michels Geburtstag mit der Verwandtschaft – und sicher werden sich Hannes und Michel den obligatorischen Familienfeiern-Satz anhören müssen: „Was seid ihr groß geworden!“ Zu mir sagt man höchstens noch: „Du wirst aber auch grauer!“

Gleichzeitig wird heute der Geburtstag meiner Frau gefeiert, die 37 Jahre alt wird. Sie überraschte mich eines Abends mit einer ganz besonderen Rechnung. „Wenn ich nächstes Jahr 38 werde“, sagte sie, „hab ich schon mehr als die Hälfte meines Lebens mit dir verbracht.“ Es klang zum Glück nicht vorwurfsvoll . . .

Ich selbst habe in zwei Wochen Geburtstag. Langsam komme ich in ein Alter, bei dem ich ernsthaft überlegen muss, wie alt ich eigentlich werde (43 müsste richtig sein). Meine körperliche Konstitution verrät mir zumindest, dass ich nicht jünger werde. Beim Firmenlauf in Remscheid am Donnerstagabend lief ich jedenfalls in meiner ganz eigenen Altersklasse. Hinterher.

Hannes beschließt Anfang Oktober den Geburtstagsreigen und wird schon 8. Eine Phase, in der man es ziemlich gut findet, älter zu werden. „Ich glaube, so richtig alt ist man erst ab 40“, philosophierte Hannes neulich vor sich hin und meinte das gar nicht als Provokation mir gegenüber.

Als wirklich alt darf ich jetzt meine Eltern bezeichnen, finde ich. Die feierten jüngst ihre Goldhochzeit. Hannes gratulierte seiner Oma und seinem Opa herzlich. „50 Jahre verheiratet – das ist so cool“, schrieb er ihnen in die Glückwunschkarte. Zeit ist eben relativ.