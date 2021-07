Gebühren: 2019 zahlt Durchschnitts-Familie 10 Euro mehr

Winterdienst, Abfall und Co.

Während die Abfuhr der Bio-Abfälle im kommenden Jahr günstiger wird als noch 2018, steigt die Gebühr des Restmülls an.

Welche Gebühren sollen 2019 steigen? Der RGA gibt einen Überblick vor der Sitzung des Stadtrats.

In der letzten ordentlichen Sitzung dieses Jahres ist ein Schwerpunkt des Stadtrates am Nikolaustag das Thema Gebühren. Die Technischen Betriebe Remscheid (TBR) haben ihre Kalkulationen vorgelegt – und dabei auch Schwierigkeiten dargestellt, beispielsweise in Sachen Winterdienst. Weil die Winter sehr unterschiedlich ausfallen, werde es immer schwieriger, das zu berechnen, hatte Betriebsleiter Michael Zirngiebl in die Sitzungsvorlage geschrieben.

Weil die für die Kalkulation der Straßenreinigung anzurechnenden Kosten angestiegen sind, steigen die Gebühren (Symbolfoto).

Dass die Winter 2014 bis 16 „außergewöhnlich mild“ waren, führte bei der Nachkalkulation für diesen Zeitraum zu einem erheblichen Gebührenüberschuss. Ansätze für 2017 und 18 wurden deutlich abgesenkt. Bei den Personalkosten ergab sich eine Verschiebung zugunsten der Sommerreinigung. Beim Winterdienst steigt der Gebührenbedarf 2019 gegenüber 2017 um 114 000 auf 862 000 Euro, ohne dass der Winterdienst für die Einwohner teurer würde.

Aufgrund des gestiegenen Gebührenbedarfs ergebe sich bei der Sommerreinigung dennoch die Notwendigkeit, die Gebühren anzuheben: auf innerörtlichen Straßen um 6 Cent auf 1,92 Euro pro Frontmeter, bei besonderen Reinigungsaufwand – vorwiegend in der Innenstadt – um 10 Cent auf 3,39 Euro und bei überörtlichen Straßen um 4 Cent auf 1,64 Euro pro Frontmeter. Bei der Winterwartung bleibt es bei 90 Cent in Prioritätenklasse 1 und 76 Cent in Klasse 2.

Standpunkt von Thomas Wintgen

Bei der Entwässerungssatzung ergibt sich die Änderung, dass das Kommunalabgabengesetz die Frist zum Ausgleich der Satzung – insbesondere bei einer Unterdeckung – von drei auf vier Wirtschaftsjahre verlängert hat. 2019 zahlen beitragspflichtige Mitglieder im Wupperverband für den Kubikmeter Schmutzwasser plus 1 Cent, also 1,24 Euro/Kubikmeter und sonstige Benutzer 2,57 statt 2,60 Euro. Die Niederschlagswassergebühr bleibt bei 1,38 Euro/Kubikmeter konstant.

Bei den städtischen Friedhöfen verzeichnen die TBR in diesem Jahr einen deutlichen Anstieg der Zahlen um 15 Prozent auf 540 Bestattungen. Insbesondere die 2017 neu eingerichteten Rasengräber an Bäumen sowie die Bestattungen im Begräbniswald werden sehr nachgefragt.

In Lennep erste Bestattungen in Urnen-Kolumbarien

In diesen Tagen und Wochen werden erste Urnen-Kolumbarien auf dem Waldfriedhof Lennep angeboten. Dadurch erwarten die TBR eine weitere Steigerung der Nachfrage in 2019 – veranschlagt sind 599, aufgeteilt in 58 herkömmliche, 400 Urnen- und 141 Aschen-Bestattungen. Gebühren-Änderungen sind nicht erforderlich.

SATZUNGSÄNDERUNGEN AN DER TUCHWIESE Reinigungspflicht wieder bei der Stadt. REMSCHEIDER STR. In Stichstraßen künftig Anpassung an bisherige Reinigungspraxis. TENTER WEG Anpassung durch „geschlossene Ortslage“.

Beim Abfall fallen sie unterschiedlich aus. In Gewicht fällt, dass wegen der vielen Überstunden unbesetzte Stellen wieder besetzt werden mussten (plus 288 000 Euro). Der Gesamtgebührensatz für Rest- und Bio-Müll steigt gegenüber 2017 um 580 000 Euro. Hinzu kommt der Rückgang der Papiererlöse, nachdem China den Import von Sekundärrohstoffen stark eingeschränkt hat.

Fazit: Die Gebühren für die Biotonne sinken bei der 120-Liter-Tonne um 3 auf 101,50 Euro im Jahr und bei 240 Liter um 6 auf 203 Euro. Um knapp 1,9 Prozent steigen hingegen die Restmüll-Gebühren (pro Jahr): 120 Liter plus 6 auf 354 Euro, 240 Liter plus 12 auf 708 Euro, 770 Liter plus 30 auf 1622 Euro, 1,1 Kubikmeter plus 42 auf 2319 Euro, 2,5 Kubikmeter plus 93 auf 5086,50 Euro, 5 Kubikmeter plus 186 auf 10 173 Euro, Abfallsack um 3 Cent auf 1,62 Euro.

Zirngiebl hat ermittelt, dass die vom Bund der Steuerzahler ermittelte Familie „Mustermensch“ im Jahr 2019 an Gebühren 9,90 Euro mehr zahlt.