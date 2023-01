GBG lädt zum Tag der offenen Tür ein

Das Gertrud-Bäumer-Gymnasium (GBG) an der Hindenburgstraße veranstaltet am Samstag, 21. Januar, seinen Tag der offenen Tür.

Dieser Tag richtet sich in erster Linie an die Eltern von Viertklässlern. Das Programm beginnt um 9 Uhr mit einer Einführung in der Aula. Anschließend werden die jungen Besucher in zwei Fächern die Gelegenheit zum „Schnupperunterricht“ haben.

Außerdem gibt es Schulführungen für Eltern und für Kinder, die in alle Bereiche der Schule führen. In Fachräumen stehen Lehrer bereit, um über ihre Fächer oder pädagogischen Konzepte zu informieren. Auch Eltern der aktuellen Kinder der 5. Klassen und SV-Schüler stehen als Gesprächspartner zur Verfügung. Für das leibliche Wohl wird gesorgt sein. Abgeschlossen wird der Tag mit einer kurzen Theateraufführung in der Aula. -AWe-