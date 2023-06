„Gastwirt mit Herz“ wechselt nach 22 Jahren den Beruf

Der 55-jährige Kay Hellwig beginnt am Niederrhein ein neues Leben.

Remscheid. Nach fast 22 Jahren hat das Café Hellwig in Reinshagen vorerst geschlossen. Ende Mai räumte Pächter Kay Hellwig die 160 Quadratmeter leer, verkaufte das Inventar, verabschiedete sich aus der Gastronomie und beginnt am 3. Juli einen neuen Lebensabschnitt am Niederrhein.

Das Café Hellwig in der Wallburgstraße war ein Begriff und vielen Besuchern eine liebgewonnene Lokalität. Am 1. September 2001 eröffnet, entwickelte es sich zu einer Anlaufstelle für die Friedhofsbesucher nebenan. Serviert wurden Frühstück, Kuchen, Waffeln, Windbeutel und bergische Kaffeetafeln. Hauptgeschäft waren die Reuessen nach Beerdigungen auf dem West- und Waldfriedhof.

Vom Stadion Reinshagen und der Sporthalle West schräg gegenüber hatte sich Kay Hellwig viel versprochen. „Aber wenn dort Jugendteams spielten oder Turniere hatten, buken die Mütter selbst und brachten den Kuchen mit“, meint der 55-jährige Remscheider rückblickend. So gab es neben zahlreichen Friedhofsgängern und in sehr begrenztem Umfang Sportfans ein drittes Klientel, die das Café schätzte: die Wandergruppen.

Kay Hellwig betont, er sei „Wirt mit Herz“ gewesen. Sein Credo: „Man muss diesen Job lieben. Ich wollte meinen Gästen immer signalisieren: Ich mache es für Euch.“ Mit leckerem Gebäck und stets einem freundlichen Wort.

Hellwig ist gelernter Hotelkaufmann, war zunächst in Maria in der Aue in Dabringhausen tätig, bevor er zur Kartbahn Remscheid wechselte und dann als Lichtspieltheaterleiter das Cinemaxx (Lumen) in Solingen eröffnete. Mit dem Café tat sich eine andere Perspektive auf. Das Objekt mit Wohneinheiten und der Gastro im Erdgeschoss, war 2001 von der Westgrund fertiggestellt worden. Das Ehepaar Claudia und Kay Hellwig zog als Erstbezieher ein. Sie ist die Eigentümerin, arbeitete auch 17 Jahre mit, ihr Ehemann betreute federführend die Gäste.

Eine Trumpfkarte spielte das Café von Beginn an aus. Nach hinten raus bot die Glasfront eine gigantische Aussicht über das Bornstal mit weidenden Schafen, den Losenbücheler Hang bis zum Stadtkegel mit dem Panoramablick vom Rathaus bis zur Sternwarte am Schützenplatz. Remscheid von seiner beeindruckendsten Seite.

An den zwölf Tischen passten 50 Gäste perfekt. „Aber auch 80 waren machbar“, denkt Hellwig zurück. Grabesstimmung herrschte nicht. „So traurig Beerdigungen sind, so lustig wurde es hinterher. Es war immer eine Freude.“

Vor Corona bewirtete der Chef sechs Tage die Woche von 9 bis 18 Uhr, danach schraubte er auf fünf Tage zurück. Montags und dienstags war frei. Die Pandemie verschlang richtig Geld, das Ersparte ging drauf. Zweimal zwangen ihn die Schutzbestimmungen zum Lockdown. „Eine dritte Schließung hätte ich nicht überstanden.“ Corona kostete ihn auch Kunden und Mitarbeiter. „Seit der Pandemie habe ich weitgehend alleine gearbeitet, weil es an Personal mangelte.“ Aus dem Pool mit bis zu sechs Aushilfen, darunter früher sein Sohn Jannik (24) war nicht viel übrig. Dennoch: Die Geschäfte liefen mit den zurückgewonnenen Freiheiten sehr gut an. Hellwigs Beobachtung war: „Das Verhalten hat sich geändert. Die Kunden kommen seltener, verzehren aber mehr.“

Freizeit war für ihn lange ein Fremdwort. Die Weihnachtsfeiertage waren dem Familienvater heilig, ansonsten fand Urlaub bis zu einer Herz-OP vor einigen Jahren nicht statt. Danach bin ich auch 14 Tage am Stück verreist.“

Nach Corona bereiteten explorierende Energiekosten, steigende Lebensmittelpreise und Inflation Sorgen. „Ich kam teilweise mit der Preisgestaltung für meine Karte nicht mehr hinterher.“ Das Café hätte er weitergemacht, meint Kay Hellwig: „Mit meinen 55 hätte ich jedoch kein neues mehr eröffnet. Das wäre mir zu anstrengend gewesen.“

Aufgrund privater Umstände orientiert sich Kay Hellwig um. „Eine Tür geht zu, eine andere auf“, fasst er es zusammen. Kay Hellwig zieht zu seinem Lebensgefährten Gerd nach Rheinberg an den Niederrhein, wo Model Claudia Schiffer groß wurde und der Magenbitter-Hersteller Underberg seinen Stammsitz hat.

Die Gastro ist für den Remscheider passé. Er wird in Rheinberg Servicemitarbeiter bei einem Geldinstitut. Für seine Hobbys wird er nun mehr Zeit haben: Hellwig fährt gerne Motor- und Fahrrad, ist Kinobesucher und zum passionierten Kreuzfahrer geworden.

Entspannung

Offiziell nannte es sich Café Hellwig Am Stadion Reinshagen. Gemütlich eingerichtet waren die 160 Quadratmeter in der Wallburgstraße 46. Das Hellwigs sollte ein „entspanntes Café“ sein, in dem man Kaffee, heiße Schokolade, Snack oder Kuchen zu sich nimmt.