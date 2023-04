Wie sich das Angebot der Gastronomie in Remscheid verändern könnte

Restaurant-Betreiber reagieren auf die zahlreichen Krisen.

Von Sven Schlickowey

Remscheid. Die Remscheider werden sich wohl auf Veränderungen in der Restaurant-Landschaft einstellen müssen. Das kündigen einige der führenden Gastronomen an: Angesicht zahlreicher Krisen, mit denen die Branche zu kämpfen hat und hatte, sei man gezwungen, Öffnungstage zu reduzieren und flexibler aufs Warenangebot zu reagieren. Ein Restaurant, das sechs Tage pro Woche inklusive aller Feiertage geöffnet hat, gehöre wohl der Vergangenheit hat, sagt Markus Kärst als örtlicher Dehoga-Vorsitzender. Und dass das Lieblingsessen wegen gestiegener Einkaufspreise kurzfristig von der Karte fliegt, sei inzwischen ein realistisches Szenario. Dafür werben die Unternehmen für Verständnis. Und um mehr Verlässlichkeit.

Die Branche ächzt, kaum das Corona überwunden schien, unter den bekannten Problemen der Wirtschaft, von hohen Energiekosten bis Fachkräftemangel – die sich aber in der Gastronomie noch einmal potenzieren, wie Paul Clemens, Geschäftsführer des Schützenhauses, meint: „Wir sind das letzte Glied in der Kette vor dem Endverbraucher.“ Jede Preissteigerung, jeder Mehraufwand lande am Ende beim Gastronomen. Dem bleibe wenig anderes übrig, als das an die Gäste weiterzugeben, erklärt Clemens. Und nennt einige Beispiel: 2500 Euro mehr jeden Monat für Strom, der Serviettenhersteller habe die Preise um 35 Prozent erhöht, die Wäscherei verdoppelt.

Preise für Hauptspeisen stiegen um 26,5 Prozent in sieben Jahren

Vielen sei das gar nicht bewusst, befürchtet Markus Kärst. Er habe Verständnis, wenn Menschen sagen, dass man sich Essen gehen kaum noch leisten könne, sagt der Inhaber des Hotels Kromberg: „Aber das liegt doch nicht an uns.“ Tatsächlich sind die Preissteigerungen in der Gastro zumindest ein bundesweites Phänomen. Das Statistischen Bundesamt registrierte zuletzt eine Steigerung von 26,5 Prozent für Hauptspeisen in sieben Jahren – mehr als ein Drittel davon im letzten Jahr. Viele Restaurants stellen Mittagsangebote ein oder denken über Tischpauschalen nach.

In Remscheid reagiere man vor allem mit veränderten Öffnungszeiten, sagen Kärst, Clemens und das Ehepaar Heldmann vom gleichnamigen Restaurant in der Villa Concordia. Die Brasserie Mon Ami in Lennep, die zum Schützenhaus gehört, bleibe ab Mai samstags geschlossen, nennt Paul Clemens ein Beispiel. Das schone das Personal. Und verdichte die Nachfrage an den anderen Tagen. Auch an Feiertagen werde man in Zukunft wohl öfters „knallhart zumachen“.

Lesen Sie auch Aus für Grillstube Unkel? Kultimbiss sucht Nachfolger Aus für Grillstube Unkel? Kultimbiss sucht Nachfolger

Daneben müsse man verstärkt auf Preisschwankungen reagieren, sind sich die Gastro-Profis einig, im Zweifel auch, indem man das Angebot einkürzt. „Lachs kostet an einem Tag 18,50 Euro, am nächsten 24“, sagt Paul Clemens. Langfristig kalkulieren könne man das nicht. „Wenn etwas zu teuer wird, nehmen wir es von der Karte“, kündigt er an. Das bedeutet für die Gastronomen mehr Aufwand, aber unter Umständen auch für die Gäste. Die sollten sich, um nicht enttäuscht zu werden oder vor verschlossener Tür zu stehen, vorab über Öffnungszeiten und Angebot informieren, raten die Unternehmer. Und hoffen auf Verständnis für solche Schritte.

Und auf mehr Zuverlässigkeit bei Reservierung. So genannte No-Shows, also wenn Reservierungen gar nicht oder mit weniger Personen eingehalten werden, seien nach wie vor ein Riesenproblem, sagt Markus Kärst. Auch das sei vielen Gästen nicht bewusst, dass das Restaurant in solchen Fällen auf den Kosten für Personal und Zutaten sitzen bleibe.

Er blicke „nicht mit Angst, aber mit Respekt“ in die Zukunft, sagt Clemens. Trotz allem sei die Nachfrage nach wie vor groß: „Die Bude ist voll.“ Die Frage sei aber, ob das so bleibe, wenn die Preise weiter steigen. Und wie die Gäste auf die Änderungen reagieren. Was da vor sich gehe, sei eine grundlegende Veränderung, sagt Isabel Hausmann, stellvertretende Geschäftsführerin der Dehoga NRW. Die Zeit, da es die Restaurants versuchten, allen recht zu machen, sei vorbei: „Der Gastronom macht ein Angebot, und der Gast nimmt es entweder an oder nicht.“ Eine andere Möglichkeit gebe es derzeit nicht.

Mehrwertsteuer

Um die Gastro zu entlasten, hatte der Bund während Corona den Mehrwertsteuersatz für Restaurantessen von 19 auf 7 Prozent gesenkt und dies bis Ende 2023 verlängert. Das dauerhaft beizubehalten, sei eine der wichtigsten Forderungen der Dehoga, sagt Isabel Hausmann. Sonst drohten 2024 erneut Preiserhöhungen von über zehn Prozent.

Kommentar von Sven Schlickowey: Es hängt vom Gast ab

+ sven.schlickowey@rga.de © Roland Keusch

Wir hatten es ja alle gesagt während Corona, dass sich einige Dinge grundlegend ändern müssen. Wir hatten gesehen, wer dieses Land wirklich am Laufen hält. Und auf wen wir nur auf den ersten Blick verzichten können. Vieles davon scheint mit dem Ende der Pandemie überraschend schnell vergessen. Die Gastro-Branche macht hingegen zumindest teilweise ernst – und stellt, nicht zuletzt aus purer Not, die Interessen der Beschäftigten etwas mehr in den Mittelpunkt.

Wer Gastro wählt, weiß, dass er arbeitet, wenn andere frei haben. Aber ein wenig soziales Leben und nicht jede Geburtstagsparty vor dem Start der eigentlichen Fete verlassen müssen, wäre doch auch ganz schön. Ob das klappt, hängt nicht zuletzt von den Gästen ab, die es in der Hand haben, dass die Branche nicht in ihre (selbst-)ausbeuterischen Verhaltensweisen zurückfällt. Das ist doch genau das, was wir alle gesagt hatten während Corona.