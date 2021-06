Gäste machen „Lennep lecker“ großes Kompliment

Aktion

+ © Doro Siewert In einer Hand ein Schirm, in der anderen ein Glas: So ließ es sich bei „Lennep lecker“ am Samstagabend gut aushalten. © Doro Siewert

Veranstalter der Augusta Hardt Horizonte sehen ihr Konzept bestätigt. Trotz Regens kamen viele Besucher auf den Alten Markt.

Von Elisabeth Erbe

Konzept geglückt – dieses Fazit der Veranstaltung „Lennep Lecker“ konnten die Veranstalter der Augusta Hardt Horizonte (AHH) gGmbH nicht erst am Samstagabend ziehen. Denn bestätigt durch den Erfolg der ersten drei Auflagen, fand das Fest als Teil der Reihe „Lenneper Sommer“ bereits zum vierten Mal statt.

Dennoch: Angesichts des Regenwetters war es erstaunlich, wie viele Besucher in die Altstadt gekommen waren. „Das sehe ich als großes Kompliment an. Es zeigt den Charakter der Lenneper“, sagte Bernd Steinhoff, Geschäftsführer der AHH. Geschützt durch Regenschirme und Pavillons genossen hunderte Besucher Köstlichkeiten an den unterschiedlichen Ständen.

Annette Jungjohann aus Hasten freute sich über die gute Stimmung. „Hier in Lennep ist immer was los und man trifft hier immer Freunde“, sagte sie. Trotzdem wunderte auch sie sich über den guten Zulauf. „Ich hab gestaunt, dass so viele gekommen sind“, sagte sie. Viele der Gäste waren positiv überrascht, als sie auf den Marktplatz eintrafen. „Wir wollten nur kurz gucken. Dann haben wir aber gesehen, dass hier so viel los ist – und sind geblieben“, sagten Birgit und Michael Kurz.

Besonders die Musik hatte die beiden angezogen. Die Jim Rockford Band spielte Coverlieder aus allen Genres. Drei Musiker spielten Songs wie „Can’t stop the feeling“ und „Relight my fire“. „ Die Band ist fantastisch“, befand auch Bernd Steinhoff. Im nächsten Jahr wünscht sich Steinhoff „die gleiche Band, die gleichen Leute“.

Mit einem Karaokeabend geht es weiter

Seine Frau Sabine stand mit Sohn Lukas schon am frühen Morgen in der Küche. „Wir haben 1000 Falafel vorbereitet. Die sind richtig gut“, sagte sie. Kein Wunder, dass die frittierten Bällchen aus pürierten Bohnen und Kichererbsen gut verkauft wurden. Neben dem arabischen Gericht gab es Käseplatten und ausgesuchte Weinsorten.

Verkauft wurde all das von Mitarbeitern und Klienten der AHH. Gelebte Inklusion also. „Mehr kann ich nicht von einer Eingliederungseinrichtung verlangen. Ich würde mal sagen: Auftrag erfüllt“, freute sich der Geschäftsführer. Neben dem Backhaus in der Rotdornallee sind die Klienten vom AHH in vielen weiteren Projekten integriert.

Bernd Steinhoff holte weitere Gastronomen mit ins Boot. Die Trattoria Saro bot besonderen Risotto an, König von Preußen verkaufte Wildbratwurst, Riemann Catering lockte mit bergischen Tapas und für das Landbier sorgte Michael Salopek. „Im vergangenen Jahr hatte die AHH auch den Getränkestand übernommen. Aber da sind wir an unsere Grenzen gekommen. Deshalb haben wir es abgegeben. Außerdem möchten wir, dass unser Mitarbeiter ja auch was vom Fest haben“, erklärte Steinhoff. Dass es die richtige Entscheidung war, zeigte sich am Stand der AHH. Hier hatten die Mitarbeiter sichtlich Spaß an der Arbeit und konnten gleichzeitig Musik und gute Stimmung genießen.

Die letzte Veranstaltung innerhalb des „Lenneper Sommers“ findet am 31. August statt. Dann lädt das Restaurant König von Preußen ab 16 Uhr zum Karaoke-Abend ein. Das Kartoffelfest mit verkaufsoffenem Sonntag findet am 8. September ab 11 Uhr statt.