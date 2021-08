Gäste genießen Ausflug ins Mittelalter

Malerischer Hardtpark auf Zeitreise

+ © Roland Keusch Eine Greifvogelshow war eine der Attraktionen beim 15. Mittelaltermarkt. Das Lager „Falken Ultima“ zeigte nicht nur, wie gelehrig ein Falke ist, sondern gab den interessierten Besuchern auch Informationen zu den Tieren. Zudem konnten die Gäste ein Foto mit dem Greifvogel machen lassen. © Roland Keusch

Haderlumpen und holde Maiden lockten in den Hardtpark. Auch die Besucher waren fantasievoll verkleidet.

Von Dela Kirchner

Etwas von einer Zeitreise hatte das Passieren der Eingangsschleuse zum Hardtpark und zur Lenneper Feyerey am vergangenen Wochenende. Besucherin Steffi (36) beschrieb dieses Gefühl bei der Lenneper Feyerey, dem Mittelmarktmarkt, treffend: „Man fühlt sich sofort entschleunigt. Die friedliche, positive Stimmung steckt an und lädt zum Erholen ein. Kinder kann man laufen lassen.“ Ihre Freundin Caro (30) ergänzte: „Alle hier sind extrem kinder- und familienfreundlich, und es ist möglich, auch nur entspannt im Gras zu sitzen.“

Der malerische Hardtpark deckt alle Anforderungen perfekt ab: Platz zum Spielen und Toben, befestigte Laufwege und ein Areal mit wenig Sicht auf die reale Welt von heute. Glücklicherweise roch es nirgendwo so, wie man es von den Hygienestandards im Mittelalter her befürchten könnte – im Gegenteil. An jeder Ecke roch es einladend nach Leckereien, nach den Feuern im Lager und allen möglichen Zutaten.

Nur hier war es möglich, dass kleine blonde Mädchen im Schwertkampf gegen voll gerüstete Ritter gewinnen. Rund 300 Bewohner hatte das mittelalterliche Dorf in Lennep. Einer davon war am Morgen der Erste und in der Nacht der Letzte auf dem Platz: Charlie Kohlleppel. „In den letzten Nächten bin ich nur auf durchschnittlich vier Stunden Schlaf gekommen“, erklärte der Organisator des Mittelaltermarktes mit einem Schmunzeln.

VERANSTALTER AGENTUR CK Veranstaltungen aus Meinerzhagen organisiert historische Veranstaltungen, Stadtfeste und Konzerte. Zum fünften Mal entführten der Verkehrs- und Förderverein Lennep und CK Samstag und Sonntag in vergangene Zeiten. Über 40 Teilnehmer – von den Taberna Allerley bis zu den Pummelelfen – sorgten für ein buntes Treiben im Hardtpark.

Auch während des Gespräches mit dem RGA schien es, als ob fast jeder Standbetreiber und viele der Besucher ein Anliegen hatten – an allen Ecken wurde ihm ein „Charlie – kannst du mal schauen. . .“ zugerufen. „Das macht übrigens die von uns veranstalteten Märkte aus“, ergänzte der natürlich mittelalterlich gewandete Kohlleppel. „Wir arbeiten nur mit Standbetreibern, die wir auswählen. Auch mit vielen der Besucher ist man freundschaftlich verbunden.“

Anfassen und Mitmachen ist ausdrücklich erwünscht

Auffallend: Viele Besucher hatten sich dem Anlass gemäß fantasievoll gekleidet. Von Rittern über Mägde und Schottenröcke bis zu kleinen Prinzessinnen waren alle damaligen Gesellschaftsschichten vertreten. Im Lager gab es sogar Zelte mit Teppichen und kompletten Holzbetten für die Adeligen. Wie ein Ausflug in eine andere Welt mutete der Besuch im Hardtpark an.

Bei der Lenneper Feyerey ist es ausdrücklich erwünscht, dass vor allem die jüngeren Besucher anfassen und mitmachen. Alle vertretenen Handwerker waren gerne bereit, ihr Können praktisch zu vermitteln. Während sich das Lager bei strahlendem Sonnenschein für die Jubiläums-Feuershow am Samstagabend stärkte, waren alleine am Nachmittag schon 600 Besucher auf dem Gelände unterwegs.

Was ist für den Veranstalter neben dem tollen Gelände das Besondere an Lennep? „Die Stadt Remscheid steht dieser Veranstaltung extrem positiv gegenüber. Die Zusammenarbeit mit den Behörden funktioniert großartig“, war Charlie Kohlleppel begeistert. Einen Tipp hat er für das kommende Jahr, in dem sich die Besucher in Lennep erneut auf Zeitreise begeben können: „So toll es ist, einen ganzen Tag im Sonnenschein auf dem Gelände zu verbringen – ich rate allen Besuchern, abends bei Einbruch der Dunkelheit noch einmal wiederzukommen. Der Markt und das Lager im Dunkeln sind grandios.“

Wohltuend ist im Übrigen auch, dass auf dem Gelände fast kein Plastik zu sehen ist. Die Standbetreiber und Lagerbewohner bemühen sich, so authentisch wie möglich zu leben und 2017 außen vor zu lassen – oder es zumindest nicht offensichtlich zu zeigen. Eine rundum gelungene Veranstaltung vom Verkehrs- und Förderverein Lennep und der Veranstaltungsagentur CK.