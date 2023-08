Gäste aus Partnerstädten kommen

Remscheid. Wenn am kommenden Sonntag, 3. September, 10 bis 18 Uhr, der Tag der Vereine rund ums Rathaus und auf der Alleestraße steigt, sind auch Remscheids Partnerstädte dabei: Vom 1. bis 4. September werden Delegationen aus Rat und Verwaltung aus Ashington/Newbiggin-by-the-Sea (England), Kırsehir (Türkei) und Pirna (Sachsen) in Remscheid sein. Auch aus dem freundschaftlich verbundenen Schmalkalden in Thüringen reisen Gäste an. Beim Aktionstag am Sonntag präsentieren die Vereine ihre Angebote. Zudem gibt es auf der Bühne am Allee-Brunnen Programm, dazu Musik, Straßentheater und gastronomische Angebote. mw