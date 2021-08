G 9: Schulen stehen vor Rolle rückwärts

Bildung

+ © Roland Keusch Dr. Thomas Giebisch lässt der erneute Schulzeitwechsel kalt. Der Leiter des Leibniz-Gymnasiums in Lüttringhausen kann G 9 ebenso wie G 8. © Roland Keusch

Die Gymnasien können der Abkehr vom Turbo-Abi nach zwölf Jahren viel Positives abgewinnen. Sie sorgt aber auch für Ärger.

Von Axel Richter und Andreas Weber

Zwölf Jahre arbeiteten die Gymnasien am „Turbo-Abi“, das die schwarz-gelbe Landesregierung ihnen im Schuljahr 2005/2006 aufgetragen hatte. Heute schafft eine ebenfalls schwarz-gelbe Regierung das Abitur nach acht Jahren (G 8) wieder ab. Ab dem Schuljahr 2019/20 soll es das Abitur in NRW prinzipiell wieder nach neun Jahren (G 9) geben. Mit anderen Worten: Die Arbeit beginnt von vorn.

+ Standpunkt von Andreas Weber

„Ich wünschte, man würde uns einfach unsere Arbeit machen lassen“, sagt ein genervter Hans Heinz Schumacher, Leiter des Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums (EMA), und Sprecher der Remscheider Gymnasien. Persönlich würde er gern bei G 8 bleiben, was grundsätzlich möglich sein soll. Darüber entscheiden aber muss die Schulkonferenz. So wird es an allen vier Remscheider Gymnasien der Fall sein. „Die Energie, die diese und weitere Diskussionen erfordern, würde ich viel lieber für unsere Schülerinnen und Schüler investieren“, sagt Schumacher.

Thomas Giebisch, Leiter des Leibniz-Gymnasiums, in Lüttringhausen, nimmt die Ankündigung der schwarz-gelben Koalitionäre aus Düsseldorf gelassen auf. „Wir haben uns nach 2005 vernünftig mit G 8 arrangiert und werden das auch mit G 9 tun.“ Pädagogisch werde die Umstellung gelingen: „Ich befürchte nur, dass es Probleme mit dem Raumangebot geben wird. Denn G 9 heißt, dass jedes Gymnasium drei oder vier Klassenzimmer mehr benötigt.“

Momentan besitzt das Leibniz diese Kapazitäten nicht. Wichtig sei, so Giebisch, dass nicht – wie bei G 8 – auch die Rolle rückwärts „holterdiepolter“ durchgezogen werde. So müsse man am Leibniz zum Beispiel schauen, ob die zweite Fremdsprache ab Stufe 7 angeboten werde oder diese, wie bisher, in der 6 startet.

„Die kommen einfach reifer und gebildeter aus der Schule an die Uni.“

Stephan Döring, Leiter des Gertrud-Bäumer-Gymnasiums

Das Beispiel zeigt: Wie vor zwölf Jahren, so müssen auch diesmal die Lehrpläne neu geschrieben, die Vorschriften angepasst werden. Und neue Lehrerstellen fordern die Schulen außerdem. Anders sei der Unterricht nicht zu schaffen.

BÜRGERBEGEHREN EINGESTELLT Auch in Remscheid konnten in den vergangenen Wochen Listen einer Bürgerinitiative für eine Rückkehr zu G 9 unterschrieben werden. Am Mittwoch ist die Sammelstelle im Ämterhaus geschlossen worden. Die Kosten für das Personal, das die Unterschriftensammlung überwachen musste, trägt vorläufig die Stadt.

Dennoch sehen die Pädagogen die angekündigte Abkehr von der verkürzten Schulzeit auch positiv. „Gerade für unsere Bildungslandschaft in Lennep mit dem Rögy, der Real- und Hauptschule ist das zunächst eine gute Nachricht“, sagt Mathias Lippert, Leiter des Röntgen-Gymnasiums. „Die Durchlässigkeit wird durch G 9 noch mehr erleichtert.“

Dabei weiß der Rögy-Chef, dass ein Wechsel auf neun Jahre im Kollegium Ressourcen bindet. Und: „Wenn es rund laufen soll, müssen wir Eltern und Schüler mit ins Boot nehmen.“ Generell begreift er das bewährte G 9 aber als Chance, die „Qualität der Schulausbildung weiter zu entwickeln.“

So sieht es auch Stephan Döring, Leiter des Gertrud-Bäumer-Gymnasiums. „Es gibt gute Gründe für G 9“, sagt er. „Die Abiturienten kommen einfach reifer und gebildeter aus der Schule an die Uni.“ Wer mit 17 oder 18 Jahren vor der Reifeprüfung stehe, habe mit Führerschein, Kneipenbesuch und erster Liebe oft zu viele andere Dinge im Kopf.

Die Schulleiter setzen auf eine gemeinsame Regelung in Remscheid. Das heißt: Entweder gibt es das Abitur an allen vier Gymnasien wieder nach neun Jahren.

Oder aber die Schulen bleiben bei G 8. Was EMA-Chef Hans Heinz Schumacher ärgert: Wer das „Turbo-Abi“ behalten will, muss sich gegenüber der neuen Landesregierung erklären. „Das heißt ausgerechnet diejenigen, die nach der Anweisung vor zwölf Jahren mit G 8 zurechtgekommen sind, haben zusätzliche Arbeit.“