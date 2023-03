Benefizturnier: Fußballer kicken heute in Klausen

Die Organisatoren des Charity-Fußballturniers in der Sporthalle an der Klausener Straße. Mit dabei Daniel Pilz (M.) und der Geschäftsführer des 1. FC Klausen, Carsten Balke (2.v.r.)

Los geht es heute um 9.30 Uhr. Auch auf Popcorn und Döner können sich die Besucher freuen.

Von Peter Klohs

Remscheid. Noch vor ein paar Tagen, sagt der Geschäftsführer des 1. FC Klausen, Carsten Balke, gab es einige freie Plätze beim am heutigen Samstag stattfindenden Fußballturnier in der Sporthalle an der Klausener Straße. „Jetzt haben wir zwölf Mannschaften, die fest zugesagt haben und acht weitere auf der Warteliste. Eigentlich könnten wir zwei Turniere durchführen.“

Daniel Pilz von den Mitorganisatoren, den Remscheider Jusos, erinnert an das erste Turnier dieser Art im Vorjahr. „Wir hatten damals zehn Tage Zeit für die Organisation, was extrem wenig ist. Diesmal wussten wir, was wir wollten und konnten längerfristig planen.“ Stand das erste Turnier noch ganz im Zeichen des Ukraine-Krieges sollen nun alle Spenden und Einnahmen für die Erdbebenhilfe in Syrien und der Türkei verwendet werden. Eine seriöse Hilfsorganisation, die die Spenden im Sinne der Remscheider weiterleitet, wird noch gesucht.

Los geht es heute um 9.30 Uhr mit dem Turnier der F-Jugend-Mannschaften, deren Spiele jeweils zehn Minuten dauern. „Dabei wird es am Ende nur Gewinner geben“, sagt der Vorsitzende des 1. FC Klausen, Gerd Kirchhoff. Ab 14 Uhr werden die Mixed-Teams der Hobby-Mannschaften antreten. „Dabei dauert jedes Spiel neun Minuten“, kündigt Carsten Balke an, der die Turnierleitung übernommen hat. „Wir werden in zwei Gruppen á sechs Mannschaften spielen. Nach der Gruppenphase wird es das Spiel um Platz drei und das Endspiel geben. Letzteres ist für 19.30 Uhr vorgesehen.“

Wie Daniel Pilz von den Jusos ergänzt, konnten im vergangenen Jahr 1000 Euro gespendet werden. „Dieses Jahr wird es mehr sein“, kündigt Pilz an, „denn die Sachspenden wie Würstchen, Brötchen, Waffelteig wurden diesmal beinahe komplett von den Spendern übernommen.“ Auch Popcorn und Döner werden zum Speiseangebot in der Lüttringhauser Sporthalle zählen.

Alle Beteiligten sehen das heutige Turnier „Soccer against racism“ als Höhepunkt der Internationalen Wochen gegen Rassismus an, die am morgigen Sonntag zu Ende gehen.